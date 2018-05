“La agroecología y los grupos de consumo. Reinventando la economía social”, amb Teresa Savall Morera, és la pròxima conferència que presenta UNISOCIETAT, el dia 15 de maig a Alzira

Print This Post

Alzira, 10 de maig de 2018 – El programa Unisocietat presenta per al mes de maig la conferència, a càrrec de Teresa Savall Morera,del Departament d’Economia Aplicada de la Universitat de València, “La agroecología y los grupos de consumo. Reinventando la economía social” el dimarts 15 de maig de 2018, a les 19:00 hores, en la Casa de la Cultura d’Alzira, com sempre la conferència estarà oberta a tot el públic en general.

Recordem que el programa Universitat i Societat és una iniciativa conjunta de l’Ajuntament d’Alzira amb la Universitat de València, a través del Vicerectorat de Participació i Projecció Territorial, que oferix formació multidisciplinar bàsica a persones de 30 anys o més, residents al municipi i la comarca de la Ribera Alta, que tinguen inquietud per aprendre i motivació per la cultura.

Pepe Grau, regidor d’Educació i Infància de l’Ajuntament d’Alzira, insistix en destacar el gran nivell de les conferències organitzades per la Universitat de València i l’Ajuntament d’Alzira: “des de la nostra regidoria tornem a insistir en la importància de les conferències. Són ferramentes que s’han d’aprofitar per ampliar coneixements, grans ocasions d’aprenentatge per totes aquelles persones que volen continuar cultivant el seu saber”.