La AICA obri expedient sancionador a la cadena DIA per incompliment de la Llei de la Cadena Alimentària després de la denúncia de LA UNIÓ

Ho trasllada a les autoritats en matèria de comerç de la Generalitat que és l’òrgan competent

17 d’abril de 2018.- La Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), dependent del Ministeri d’Agricultura, ha comunicat a LA UNIÓ de Llauradors que obri un expedient sancionador a Distribuidora Internacional de Alimentación (DIA) i indica que poden derivar-se indicis d’una presumpta venda a pèrdues.

Al març de 2017, LA UNIÓ va remetre a aquest organisme del MAPAMA; així com a la Direcció General d’Agricultura, Ramaderia i Pesca i a la Direcció General de Comerç i Consum, una denúncia per la presència en la cadena de supermercats DIA d’una oferta d’una malla de 4 kilógramos de taronges de la varietat Navel Lane-Late, procedents de la Comunitat Valenciana, a 1,99 euros. Per tant, a un preu per quilo de 0,50 euros/kg, no indicant el preu de venda al públic anterior a l’oferta.

La AICA assenyala a LA UNIÓ que, després de realitzar les comprovacions oportunes sobre possibles incompliments a la Llei 12/2013 de mesures per a millorar el funcionament de la cadena alimentària, s’ha derivat “l’obertura d’expedient sancionador a Distribuidora Internacional de Alimentación, S. a., amb motiu de l’incomplir l’obligació de subministrar la informació que li siga requerida per l’autoritat competent en l’exercici de les seues funcions.

Així mateix, indica que de les recerques realitzades “es van derivar indicis d’una presumpta venda a pèrdues, la qual cosa va ser traslladat a l’òrgan competent en matèria de comerç de la Comunitat Autònoma de València”.

A part de ser una presumpta venda a pèrdues -actualment en revisió a conseqüència d’una Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que insta al Govern a revisar la legislació en aquesta matèria-, LA UNIÓ considera que algunes accions de les grans cadenes de distribució, com aquesta que va denunciar en el seu moment, vulneren la Llei de Competència Deslleial, “en desacreditar la imatge d’un producte o d’un establiment aliens”. En aquest sentit, amb preus, ofertes i promocions d’aquest tipus, segons LA UNIÓ, s’està denigrant un producte com els cítrics perquè s’està utilitzant, presumptament, el bon acolliment d’aquesta fruita entre els consumidors per a usar-ho com un commodity perquè aquest adquirisca en la distribució comercial un altre tipus de béns de consum.

LA UNIÓ es congratula de la decisió de la AICA i seguirà traslladant totes aquestes denúncies que puguen ser contràries a la Llei de la Cadena Alimentària. “No anem a tolerar més ofertes de preus que suposen que el llauradors venga la seua producció per sota dels costos de producció”, assenyala LA UNIÓ.