La almussafenya Nerea López, subcampiona d’Espanya absoluta de Tir amb Arc

L’equip femení de la Comunitat Valenciana, del que formen part dos integrants del Club de Tir amb Arc d’Almussafes, va ser quart

També van participar en el torneig representant a l’entitat els arquers Ferrán Rodrigo, María Gómez i Yolanda Escribano

Almussafes, a 10 de juliol de 2017. Nerea López, membre del Club de Tir amb Arc d’Almussafes, va aconseguir el subcampionat d’Espanya Absolut d’aquesta disciplina esportiva en el torneig celebrat a Salamanca el cap de setmana passat. A més, la jove també va aconseguir dos destacats quarts llocs en les modalitats, per equips femenins i per equips mixts. També van participar en el campionat Junior, malgrat pertànyer a una categoria inferior, a Cadet, els arquers almussafenys Ferrán Rodrigo, María Gómez i Yolanda Escribano.

Malgrat que no va poder revalidar la victòria aconseguida en 2016, Nerea López continua demostrant que mereix estar en l’elit del tir amb arc. La jove almussafenya, que es forma en el Centre d’Alt Rendiment de Madrid, va aconseguir el cap de setmana passat el subcampionat d’Espanya en la categoria absoluta d’aquesta modalitat esportiva en el torneig celebrat en la ciutat de Salamanca els dies 7, 8 i 9 de juliol.

L’arquera va aconseguir superar totes les fases classificatòries celebrades el divendres i el dissabte, però “en l’enfrontament final, i després d’una dura pugna, finalment va caure davant una companya d’entrenament del centre d’alt rendiment”, assenyalen des del Club de Tir amb Arc d’Almussafes.

En la competició per equips, López també va aconseguir una destacada posició representant a la Comunitat Valenciana. En la seua primera participació en el torneig, el conjunt, que es completava amb la almussafenya Yolanda Escribano i per l’arquera Laura Warmuz, d’Arc Calderona, es va quedar a només un pas del podi. La quarta posició, no obstant açò, no fa més que confirmar el bon nivell en el qual es troben.

“La seua quarta posició augura molts èxits futurs”, asseguren des de l’entitat. També van participar en la competició de mixts, modalitat que formarà part del programa olímpic de Tòquio 2020. Nerea i Joan Ramón, d’Arc Calderona, van repetir després d’una altra “dura eliminatòria” una meritòria quarta posició.

Malgrat formar part de la categoria Cadet, Ferran Rodrigo, María Gómez i Yolanda Escribano també van participar en aquest Campionat d’Espanya Absolut, Junior i Arc Adaptat. No obstant això, malgrat aconseguir bones posicions, no van aconseguir passar a la següent fase. “Cal assenyalar que ells encara són cadets i han d’acumular experiència en campionats de màxima categoria”, comenta la junta directiva del club.

El pròxim cap de setmana del 22 i 23 de juliol, prossegueix l’activitat de l’associació. Ferran Rodrigo, María Gómez i Yolanda Escribano tindran una nova oportunitat de demostrar el seu vertader nivell en el Campionat d’Espanya de Cadets i menors de 14 anys que es disputarà en la localitat de Valdoviño, La Corunya.