La banda Jove de la “Lira Almussafense” d’Almussafes, protagonista en el concert d’intercanvi

El recital, en el que també va participar l’agrupació juvenil de la “Unió Artística Musical” de Montroi, es va celebrar dissabte passat 23 de setembre, en el Centre Cultural d’Almussafes

Almussafes, a 25 de setembre de 2017. La banda jove de la Societat Musical “Lira Almussafense” s’ha sumat, un any més, al programa de concerts d’intercanvis musicals, una iniciativa coorganitzada per les federacions de Societats Musicals, de Cors, de Folklore i de Dolçainers i Tabaleters de la Comunitat Valenciana. L’esdeveniment cultural, que va tindre lloc a les 19 hores de dissabte passat 23 de setembre, en el Centre Cultural d’Almussafes, compta amb el patrocini de la Generalitat Valenciana, a través del seu Institut Valencià de Cultura.

Els 48 músics que integren la Banda Jove de la “Lira Almussafense” d’Almussafes, una agrupació que està a punt de complir la seua primera dècada d’existència, va protagonitzar la segona part del concert d’intercanvi, una cita amb la música que va reunir a centenars d’espectadors en la sala d’actes del Centre Cultural, dissabte passat 23 de setembre.

El mestre director i músic, Antonio Peris Muñoz, davall la batuta del qual funciona la banda jove en l’actualitat, després de prendre el relleu del seu predecessor Santiago Marzal, va dirigir a l’agrupació local. Els músics van interpretar la rapsòdia pastera “Pepe El Rompe”, de Ramón García, així com l’obertura composta per Steven Reineke “Pilatus: Montañas de Dragones”.

Per la seua banda , el mestre director Marc Nebot Cánovas va dirigir als músics de la Banda Juvenil de la “Unió Artística Musical” de Montroi. L’agrupació visitant va delectar el públic assistent amb un total de tres obres. Van inaugurar la primera part del concert amb la peça “Activity March” d’Harold Bennet, per a continuar amb la dinàmica i vibrant composició de James Swearing “In Times of Triumph” i concloure amb “Prelude to a Festival”, tema compost per Anne McGinty.

La cita està emmarcada en el XIV Programa de Concerts d’Intercanvis Musicals 2017, que està recorreguent escenaris de tota la Comunitat Valenciana des del passat 1 de juny i que es clausurarà el pròxim 15 d’octubre