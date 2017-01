La biblioteca d’Alberic amplia el seu horari en època d’exàmens

Des del 2 de gener la Biblioteca Municipal Josep Lluís Domènech i Zornoza d’Alberic compta amb un horari especial per a poder ser completament útil per als estudiants de la localitat que preparen els exàmens. El centre d’estudis estarà obert de 9 del matí a 12 de la nit de forma ininterrompuda fins a finalització de l’època d’exàmens. El consistori de Toño Carratalá ha decidit aplicar un any més la proposta a iniciativa dels estudiants, que en les edicions anteriors van utilitzar massivament les instal·lacions públiques. Cada universitat compta amb un calendari propi d’exàmens i per tant l’ajuntament ha demanat als propis estudiants que comuniquen les seues necessitats perquè la biblioteca es mantinga oberta fins al final.

Relacionado