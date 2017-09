La biblioteca d’Alzira presenta les activitats per al trimestre

Alzira, 26 de setembre de 2017. La Biblioteca Municipal d’Alzira ha presentat la programació d’activitats per als mesos d’octubre, novembre i desembre.

Estan dirigides i adaptades a les diferents edats i nivells dels usuaris i usuàries de la biblioteca i totes elles es realitzaran en les mateixes instal•lacions.

• Dimecres de vesprada, no festius, d’octubre i novembre es faran tallers per a xiquetes i xiquets de 5 a 8 anys, amb un màxim de 20 participants.

• Dissabtes de matí Murta Animacions portarà a terme contacontes per a menuts. L’activitat s’iniciarà el proper dissabte 7 d’octubre a la plaça de les Lletres Valencianes, davant de la biblioteca i els dies 4 de novembre, 16 i 23 de desembre tindrà lloc a la bebeteca.

• Tots els dijous, menys els festius d’octubre, novembre i desembre, taller d’escriptura creativa de nivell inicial, impartit per Kike Parra, amb un màxim de 10 persones assistents.

Els interessats, tant en els tallers infantils com en el de creació literària, han d’inscriure’s a la biblioteca fins que s’esgoten les places.

A més, pròximament també es tancarà la programació de sessions de contacontes adaptats a necessitats especials el trimestre que ve. En esta ocasió també serà Murta Animacions l’encarregada d’oferir els contacontes a les dependències del col•legi Carmen Picó i a l’associació de discapacitats Pro-sub.