La Biblioteca Pública d’Almussafes, la primera d’Espanya a donar llibres a Los Alcázares

El fons bibliogràfic d’esta localitat de Múrcia va perdre els seus prop de17.000 exemplars en el passat temporal de pluges

La Conselleria de Cultura i l’Associació de Bibliotecaris Valencians impulsen la iniciativa, a la que ja s’han sumat una desena de municipis de València

Almussafes, a 28 de desembre del 2016. Almussafes ha demostrat de nou la seua solidaritat, brindant el seu suport a la localitat de Los Alcázares, i més concretament a la creació d’un nou fons bibliogràfic per a la seua Biblioteca Municipal, devastada per les inundacions d’este mes de desembre. De fet, la Biblioteca Pública d’Almussafes va ser la primera a adherir-se a la iniciativa solidària a nivell institucional, impulsada conjuntament des de la Conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana, l’Associació de Bibliotecaris Valencians i l’Ajuntament de Silla, este últim convertit en seu per a la recepció i posterior enviament dels diferents volums cedits. Los Alcázares ja ha rebut el lot remés des d’Almussafes, consistent en un total de 14 títols de literatura adulta, juvenil i infantil, tots ells editades a partir de l’any 2000.

La Biblioteca Publica Municipal de Los Alcázares (Múrcia) es va fundar l’any 1986, estant integrada dins de l’anterior Casa de la Cultura; més tard es va traslladar a una altra dependència fins que l’any 1996 es va construir l’actual edifici que alberga la biblioteca i que s’integra dins del poliesportiu municipal, encara que amb accés independent. Es tracta d’un edifici en planta baixa perfectament il·luminat i insonoritzat que, en l’actualitat porta per nom Biblioteca Pública Municipal “Miguel Galindo” i que este mes de desembre, i com a conseqüència del temporal de pluges del Mediterrani que va castigar durament la zona, va perdre la totalitat del seu fons bibliogràfic, que ja superava els 17.000 exemplars, després de negar-se d’aigua tota la instal·lació pública.

Davant d’este desastre, diferents institucions valencianes es van unir per a iniciar una campanya solidària de donació de volums al centre bibliogràfic murcià. De fet, la Biblioteca Pública d’Almussafes va rebre un correu informatiu des de la Biblioteca de Silla, en el que s’informava de la iniciativa i se li invitava a sumar-se a la mateixa, amb un donatiu de llibres encara no catalogats o repetits, de gèneres diversos.

La resposta des de la localitat va ser immediata i es va realitzar una selecció de 14 volums, tots ells publicats en el segle XXI. La isla de Alice, El secreto del trapecista, Amor en la corte de los zares o La Pirámide immortal formen part del lot que, des d’esta mateixa setmana, ja es troba en poder de la Biblioteca Pública Municipal “Miguel Galindo”.

“Una vegada més, ens hem mobilitzat per a col·laborar en una bona causa, posant el nostre granit d’arena perquè la Biblioteca de Los Alcázares puga començar a recuperar la seua riquesa bibliogràfica”, explica la regidora de Cultura, Teresa Iborra.