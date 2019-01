La Biblioteca Valenciana Digital supera els 100.000 visitants

Connect on Linked in

La Biblioteca Valenciana Digital (Bivaldi) supera els cent mil visitants i aconsegueix la xifra més gran d’audiència des de la seua creació l’any 2002.

Respecte a l’any passat, se n’ha duplicat la xifra i s’ha arribat als 101.289 visitants i quasi un milió de pàgines visitades. I respecte a l’any en què més usuaris va tindre el web, que va ser en 2015, se n’ha incrementat el nombre de visitants en un 5,3%. A més, en 2015 la mitjana de duració de les sessions no va arribar als 4 minuts, i en 2018 ha superat els 5 minuts. Són més usuaris i estan més temps connectats consultant obres en Bivaldi.

L’interés per consultar en Internet les col·leccions de la Biblioteca Valenciana ve motivat per l’increment dels seus fons, amb més de cent mil imatges que contenen centenars de manuscrits antics, i periòdics tan rellevants com ‘El Pueblo’ fundat per Blasco Ibáñez i ‘Las Províncias’ de finals del segle XIX, així com la col·lecció de fotografies de Joaquín Sanchis ‘Finezas’ sobre la rereguarda valenciana durant la Guerra Civil.

A més, durant aquest 2018 s’ha creat la primera biblioteca d’autor dedicada a una dona, la impressora valenciana Jerònima Galés, i a la institució de la Generalitat en la celebració del seu aniversari “600 anys”.

Quant a col·laboració institucional, 731 obres de la Bivaldi han sigut recol·lectades per la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes i sumades al portal que la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu té en aquest important repositori digital.

Durant l’any passat, els documents més descarregats han sigut ‘Observaciones sobre la historia natural, geografía, agricultura, población i frutos del Reyno de Valencia’ (1797), d’Antonio José Cabanilles, seguit de l’obra ‘El

libro de las mil noches i una noche’, versió espanyola de Vicente Blasco Ibáñez (1899); ‘Diccionario de historia medieval del Reino de Valencia’, de José Hinojosa Montalvo (2002); ‘La araña negra’, de Blasco Ibáñez, i la “Colección de fotografías sobre la ciudad de Valencia (1914 a 1930)” de Francisco Roglà López.

Bivaldi va nàixer amb l’objectiu de digitalitzar i difondre el valuós patrimoni documental de la Biblioteca Valenciana per mitjà d’Internet. Actualment disposa de 7.834 registres bibliogràfics, que recullen un total de 20.493 documents, i tots aquests sumen 933.801 imatges de molt variada tipologia: llibres, postals, cartells, partitures, gravats, mapes, fotografies i etiquetes publicitàries, entre d’altres.

Els recursos més importants són 54 incunables, 4.967 monografies, 1.097 postals, 551 gravats antics, 46 col·leccions de fotografies que integren milers de documents gràfics, 128 mapes antics i 138 partitures antigues. En l’hemeroteca digital es comptabilitzen 178 títols que engloben milers d’exemplars de periòdics, almanacs, premsa satírica i una gran tipologia de publicacions periòdiques. Tot això sense deixar de costat les col·leccions més modernes dedicades al còmic, amb 21 publicacions, o la col·lecció ‘Ephemera’, que recull etiquetes tarongeres, cartells de circ i llibres de mà de cinema i de teatre.