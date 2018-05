La Brigada Municipal d’Obres de Burjassot neta i aplica pasta cicatritzant als arbres danyats per oli de motor

Connect on Linked in

Gràcies a l’avís de veïns de la zona, l’Oficina de Sostenibilitat Local de l’Ajuntament de Burjassot, dirigida per la Regidora de Medi ambient, Lluna Àrias, descobria la passada setmana que 20 arbres, exemplars adults de l’espècie xicranda, situats en el carrer Maestro Serrano, havien sigut perforats pels seus troncs i, posteriorment, patit la injecció d’oli de motor cremat en el seu interior.

Després de comprovar in situ l’abast del dany realitzat als arbres i en coordinació amb la Brigada Municipal d’Obres, dirigida des de la Regidoria de Serveis Municipals per Manuel Lozano, aquest mateix matí (7-05-2018) s’ha procedit, per part del personal de la Brigada, a la neteja de les perforacions amb aigua sabonosa a baixa pressió perquè isquera l’oli injectat. Una vegada realitzada aquesta acció, s’ha realitzat la neteja manual amb un drap i una vareta fina, en cada perforació, per a llevar l’oli impregnat en les parets interiors de l’arbre.

Després d’aquesta primera acció de neteja, s’ha aplicat una pasta cicatritzant en les perforacions dels troncs per a, posteriorment, precedir al segellat d’aquestes perforacions pensant en tot moment en el benefici per als arbres i que, l’acció vandàlica que han patit no genere majors problemes a l’arbre, minimitzant així, en tot el possible, els efectes a les espècies afectades.