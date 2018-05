La Cambra de Comerç de Milà ha visitat aquest matí les instal·lacions d’IDEA

Connect on Linked in

L’Ajuntament d’Alzira participa en el projecte europeu FAIR-Impuls per a potenciar els contractes de formació

Alzira, 25 de maig del 2018. La Comissió Europea va aprovar el projecte “FAIR-Impuls” per estudiar i impulsar les pràctiques formatives en PIMES. Aquest projecte en el que participa l’Ajuntament d’Alzira, per mitjà d’IDEA i l’Oficina de Projectes Europeus, està liderat per la Cambra de Comerç de Milà.

Segons explica Ivan Martínez, regidor de Desenvolupament Econòmic, Treball i Projectes Europeus: “el projecte té una durada de dos anys i té com a objectiu principal millorar les pràctiques formatives i els contractes de formació i aprenentatge en les PIMES.”

Recordem que l’Ajuntament d’Alzira, l’Associació Empresarial d’Alzira i la Cambra de Comerç de València participen en aquest projecte que està dotat per a l’Ajuntament d’Alzira amb 46.000 euros i conta amb la participació de l’Associació Empresarial d’Alzira (que rep 20.000 euros), de la Cambra de Comerç de València (100.000), la Universitat de València i el SERVEF. En aquest projecte participen també 10 socis europeus i el pressupost total és de 637.084 euros.

Les activitats que articulen el projecte són les següents:

La investigació i estudi de casos d’èxit i bones pràctiques sobre l’aprenentatge i formació en les PIMES.

Creació i organització d’una campanya d’informació per millorar les pràctiques formatives: al voltant de tallers adreçats a directius i empresaris sobre com la formació impulsa la innovació, com millorar les pràctiques formatives en empreses o com conèixer els programes d’aprenentatge en les xarxes per a suport a la investigació. Cal dir que dimecres passat es va realitzar una jornada de capacitació per a l’empresariat de l’hostaleria al MUMA.

Creació d’una plataforma web que servisca com a punt de trobada entre empreses i aprenents, relació de les empreses amb mòduls de FP, etc.

Establir una “Marca d’Aprenentatges” per millorar la imatge de les PIME que ofereixen llocs de formació en les seues organitzacions.