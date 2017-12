La campanya comercial ‘Tot al teu poble’ arranca la seua segona edició a Almussafes

L’Ajuntament de la localitat sortejarà 35 vals de 100, 150 i 200 euros entre els veïns i veïnes que compren en establiments del municipi adherits

Les paperetes per a participar es lliuren als consumidors i usuaris en el moment de la compra des del passat 1 i fins al pròxim 21 de desembre

Almussafes, a 4 de desembre de 2017. La segona edició de la campanya comercial ‘Total teu poble’, impulsada per l’Ajuntament d’Almussafes per a incentivar les compres en la localitat durant les setmanes prèvies al Nadal ja ha començat. Des del passat divendres 1 i fins al pròxim dijous 21 de desembre, els veïns i veïnes que realitzen compres o contracten serveis en els negocis adherits a la iniciativa rebran un tiquet per a emplenar amb les seues dades, amb el que entraran en el sorteig que es realitzarà el divendres 22. La Regidoria de Comerç repartirà un total de 35 premis, quinze vals de 100 euros, deu de 150 i altres deu de 200 euros per a canviar-los en els establiments participants fins al 5 de gener.

Amb l’entrada en el mes de desembre els empresaris d’Almussafes es preparen per a afrontar un dels mesos que millor funcionen a nivell comercial. L’arribada de les festes nadalenques suposa un important impuls per a l’activitat econòmica del municipi i amb la finalitat col•laborar amb el col•lectiu empresarial l’Ajuntament de la localitat inicia la segona edició de ‘Tot al teu poble’, la campanya amb la qual Àrea de Comerç del consistori de la població busca que els veïns i veïnes realitzen les seues compres en els establiments situats en el nostre terme municipal.

A més de difondre els múltiples beneficis d’adquirir els productes i serveis en tendes de proximitat, per la gran qualitat, l’atenció personalitzada i els bons preus, la Regidoria de Comerç incentiva durant aquests dies l’economia local amb aquesta iniciativa que premia als clients amb un total de 35 vals de 100, 150 i 200 euros per a canviar en els establiments que han volgut sumar-se, amb el que l’Ajuntament inverteix un total de 5.000 euros en aquesta aposta que, a més, suposarà una disminució de les despeses de les famílies durant aquestes festes nadalenques. Concretament, es repartiran 15 vals de 100 euros, 10 de 150 i 10 de 200.

“És important estar durant tot l’any al costat dels comerciants, però més encara en aquesta època en la qual el consum es multiplica de forma exponencial. És difícil competir amb les grans superfícies, però estem convençuts que moltes de les vendes poden quedar-se en el municipi amb una total satisfacció per part dels clients”, assegura la regidora de Comerç de l’Ajuntament d’Almussafes, Davinia Calatayud.

Entre el passat 1 de desembre i el pròxim dia 21, per cada compra realitzada en els negocis adherits es reparteix un tiquet, que ha de ser emplenat pel client amb les seues dades i dipositat en les caixes habilitades per a la campanya. El sorteig es durà a terme el dia 22 de desembre a les 12 hores en la sala de plens de la casa consistorial. Els vals podran ser canviats del 26 de desembre al 5 de gener, estant obligats a gastar l’import exacte del val en els comerços adherits, per la qual cosa els comerciants no retornaran en cap cas diners en efectiu als premiats.