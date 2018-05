La Carrera i la Marxa de la Dona de Sueca mobilitzen el municipi en benefici de la lluita contra la diabetis

Print This Post

La doble iniciativa, celebrada este diumenge, ha comptat amb la participació de vora un miler de persones

Sueca, 07/05/2018.Este diumenge, i coincidint amb el Dia de la Mare, Sueca ha tornat a celebrar un any més la Carrera i la Marxa de la Dona organitzada pel Club d’Atletisme Corriols. En total, comptant els participants en les dos iniciatives, més d’un miler de persones se sumaren a esta cita benèfica que enguany en esta sisena edició s’ha bolcat en la lluita contra la diabetis.

La carrera va reunir a 178 corredores. Entre les participants, un any més, es comptava un alt percentatge de dones de Sueca. Tal i com estava previst, a les 10:30 hores es va donar l’eixida a la carrera des de l’estadi municipal Antonio Puchades.

Cristina García, del Club Atletisme Silla, va ser la primera en creuar la línia de meta després de completar els 6 quilòmetres de la prova. La segona classificada va ser Ànima Polo, del Club Atletisme Corriols, i el podi el completava Anabel Llopis, del CA Sollana. La primera classificada local va ser Aina Pérez, del CA Corriols.

D’altra banda, pel que fa als equips, les guanyadores en la categoria de Mare i Filla foren Gemma Gómez i Lucía Martínez; en la de Germanes, Pilar i Paula Campillo; en la de Cunyades, Eva Giménez i Nuria Sapiña; en la categoria de Cosines tornaren a quedar primeres, per tercer any consecutiu, Eva Talens i Laura Pérez. I enguany s’ha introduït una nova categoria, la de Carros, que han inaugurat com a guanyadors Sonia Cuenca i el seu bebé, Marc Benito.

Paral·lelament, més de 800 persones participaren en la Marxa per la Dona, que va partir puntual, a les 11 hores, des de la plaça de l’Ajuntament i va finalitzar 3,6 quilòmetres després a l’estadi municipal Antonio Puchades.

A l’acte assistiren el regidor d’Esports, Vicent Baldoví; i la regidora de Serveis Municipals i diputada provincial de Turisme, Pilar Moncho. Tots dos junt amb el president del CA Corriols, club amfitrió de la iniciativa, Vicent Pérez, foren els encarregats de lliurar els trofeus.

La jornada lúdico-esportiva va finalitzar amb una classe dirigida d’aeròbic que va oferir Mar Pardo, en la que participaren moltes i molts dels assistents a l’encontre.