La Casa de Cultura de Burjassot acull la presentació de Contes arquitectònics, de Manuel Salvador Redón

Dins de la programació d’activitats del mes del llibre de les Biblioteques Municipals de Burjassot no podia faltar la presentació de diferents publicacions amb l’objectiu de donar a conèixer noves obres literàries i, alhora, acostar a les i els ciutadans del municipi als seus autors.

En aquesta ocasió, la Casa de Cultura va a ser l’escenari de la presentació, de la mà de la Associació Cultural “Els Templers de Burjassot” del llibre de Manuel Salvador Redón, Contes arquitectònics; publicació que es presentarà el dijous 26 d’abril a les 19:30 hores en la sala d’audiovisuals del citat espai municipal.

La presentació començarà amb la projecció d’un curt sobre el llibre per a donar pas, seguidament, a les paraules dels assistents a la mateixa: Francisco Javier Martínez Santamaría, President de la *Associació Cultural “Els Templers de Burjassot”, Jesús Moya Casado, escriptor i documentalista especialitzat en l’Edat Mitjana i el propi autor, Manuel Salvador *Redón

Contes arquitectònics narra quatre històries on els seus protagonistes conviden al lector a endinsar-se en una narració en la qual les pedres velles parlen. Més enllà del tòpic. Més enllà de si hi ha presències o no, l’ànima de les quals, entre elles, va quedar captiva. L’aproximació a un edifici històric, amb el seu abandó o la seua conservació; amb la pàtina que el temps diposita; amb el gemec profund de les seues pedres, no deixa indiferent al visitant sensible de cada edifici, lloc o construcció. El lector té la missió de conèixer el misteri de les pedres velles.

L’autor posa a la disposició dels lectors el *tráiler-*Book de la publicació a través de l’enllaç https://youtu.be/jva-tr14xmo.