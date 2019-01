La Casa de la Dóna de Mislata dinamitza la seua programació d’hivern

Connect on Linked in

Dins de tota la seua àmplia oferta, els tallers d’apoderament integral per a dones i els cursos de ioga, pilates o stretching són dels més demandats

Carlos F. Bielsa: “l’increment del 18% en la partida d’aquest tipus de polítiques remarca la ferma aposta del govern de Mislata per la igualtat i la defensa dels drets i el benestar de la dona”

La Casa de la Dóna de Mislata és un dels serveis municipals més actius de la ciutat. Durant tot l’any ofereix una àmplia programació de cursos, tallers, excursions i esdeveniments culturals que s’organitzen des de la regidoria de la Dona i Polítiques d’Igualtat al costat de les associacions de dones del municipi. Una programació i serveis que s’han anat incrementant i millorant en els últims anys. I precisament, amb la intenció de continuar millorant aqueixos serveis i atencions que presta la Casa de la Dóna i, al mateix temps, complir els projectes i programes del Pla d’Igualtat Municipal, el Pressupost Municipal per a aquest 2019 ha incrementat en un 18,4% la seua partida respecte a l’any anterior.

Centenars de dones, i també alguns homes ja que estan oberts a tot el públic, acudeixen als múltiples tallers oferits per la Casa de la Dóna, tots ells gratuïts. Entre els més destacats es troben els d’assessorament per a realitzar tràmits administratius online o per a afrontar entrevistes de treball, tallers d’apoderament integral per a dones, d’intel·ligència emocional i classes de relaxació, o els cursos de ioga, pilates o stretching, sens dubte, tres de les activitats més demandades.

Aquestes tres últimes disciplines són tres de les activitats més demandades, i són molt importants per a una bona salut, tant física com mental. Cada activitat té les seues pròpies característiques i beneficis, però totes elles tenen en comú aconseguir el benestar general de les persones que les practiquen. Les classes es realitzen entre dues i tres vegades a la setmana i les professores tenen una atenció personalitzada amb les alumnes i alumnes perquè traguen el seu major benefici en cada sessió. I, segurament per aqueixa raó i pel bon ambient que es genera en les classes, aquests cursos tenen tant èxit.

En el vessant més cultural, aquest mes de gener es completa la programació amb una eixida per a visitar l’exposició Ocultes i il·lustrades en el Centre Cultural La Nau de València, o la presentació de l’últim poemari de l’autora Rosa Montolí, Les pells i el seu instint.