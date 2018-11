Print This Post

La Casa de la Dóna de Mislata clausura amb gran èxit el curs de “Alfabetització digital per a dones”

Es tracta d’un taller que l’Ajuntament organitza des de fa vuit anys i que és molt reclamat per les dones del municipi

El curs de “Alfabetització digital per a dones”, que organitza la Casa de la Dóna de Mislata, ha lliurat els diplomes acreditatius a les dones que han completat amb èxit aquest taller d’informàtica, enfocat a aquelles dones del municipi que volen ampliar els seus coneixements o iniciar-se en el món digital.

El govern de Bielsa, va veure fa 8 anys la necessitat i la demanda per part de la població de Mislata, de tenir una formació en qüestions d’informàtica, i concretament pel que fa a les dones, ja que en paraules de la Carmela Lapeña, regidora de Dona i Polítiques d’Igualtat, “moltes d’elles ho necessiten per a la seua vida laboral, i tenir un diploma que acredite aquesta formació, pot ajudar-les a augmentar les seues possibilitats de trobar una ocupació o millorar la seua posició en l’empresa on treballen”.

Durant un mes, 16 dones han rebut aquest curs d’iniciació on han après els fonaments necessaris per a poder desembolicar-se tant en les xarxes socials com en qüestions bàsiques d’ofimàtica.

Lapeña, ha agraït en primer lloc l’esforç de les alumnes, que arribaven al curs sense cap tipus de coneixement informàtic, i davant la gran experiència i els coneixements adquirits, ja han sol·licitat inscriure’s en un curs d’un nivell més avançat que començarà en 2019. La regidora de la Dona també ha volgut agrair el tracte i la professionalitat dels professors del curs que han aconseguit aportar el seu coneixement perquè aquestes dones puguen realitzar actes tan quotidians com comprar un bitllet de tren o avió, escriure un email o cercar l’horari de la cartellera, alguna cosa que para elles era tota una il·lusió.