Un total de catorze bandes opten a alçar-se amb el primer lloc del 41 Certamen de Bandes de la Diputació

• Les societats musicals que competiran en el Palau arriben des de les comarques de la Vall d’Albaida, la Costera, la Safor, la Ribera, el Camp de Túria i l‘Horta

• L’Àrea de Cultura de la Diputació emetrà en directe el certamen a través de www.dival.es i podrà seguir-se a través de Facebook i Twitter [email protected] i @BandesDival–, amb l’etiqueta #bandesdival

01/maig/2017. Un total de catorze societats musicals concursaran en el 41 Certamen de Bandes de la Diputació de València, que se celebrarà en el Palau de la Música els dies 13 i 14 de maig.

El diputat de Cultura, Xavier Rius, ha afirmat que «el pressupost destinat a les societats musicals, entre el certamen de bandes i altres programes d’ajudes per a instruments, és proporcional a la importància que tenen als nostres pobles les formacions bandístiques», ha indicat.

«Un dels objectius que tenim en l’Àrea de Cultura de la Diputació és no solament mantenir, sinó també potenciar la cultura tradicional valenciana, i les bandes tenen un paper fonamental pel nombre de músics que hi ha, la qualitat reconeguda a nivell internacional i perquè són una via de transmissió de la música en general i, especialment, de l’autòctona, que hem de preservar» ha afegit Rius.

D’altra banda, el diputat de Cultura ha emfatitzat en la novetat d’aquest certamen que es desenvolupa a través del programa València és música i que donarà l’oportunitat a les bandes guanyadores de cadascuna de les seccions de gravar un audiovisual que la Diputació distribuirà als mitjans de comunicació amb l’objectiu de promocionar les societats musicals i el patrimoni cultural valencià.

Benaguasil i Tavernes de la Valldigna en la categoria d’or

El dia 14 de maig, en sessió vespertina, la Unió Musical de Benaguasil y la Societat Instructiva Unió Musical Tavernes de la Vallgidna participaran en la Secció Especial.

Ambdues formacions presenten un programa en el qual aposten per demostrar la seua preparació amb l’obra obligada, El miracle de la vida, de Bernardo Adam Ferrero, i marcar un estil propi amb el pasdoble escollir per cadascun, a més de l’obra de lliure elecció.

Després de les actuacions d’ambdues societats es lliuraran els premis valorats pel jurat presidit pel diputat de Cultura, Xavier Rius, i integrat per Pablo Sánchez Torrella, Salvador Brotons Soler, Francisco Grau Vegara, José Vicente Ramón Segarra i Amparo Edo Biol.

Des de la Vall, passant per la Costera i la Safor fins a L’Horta

Les societats musicals que competiran en el Palau arriben des de les comarques de la Vall d’Albaida, la Costera, la Safor, la Ribera, el Camp de Túria i l‘Horta.

Les bandes de la Secció Primera, que actuaran el dissabte, dia 13, al matí, i interpretaran com a obra obligada Xàtiva 1707 la ciutat abatuda, de David Penades, són:

1.- Unió Protectora Musical de Vallada

2.- Societat Protectora Musical la Lira d’Alfarp

3.- Societat Artístico Musical de Picassent

Un total de cinc societats de la Secció Segona actuaran el dissabte a la vesprada, amb l’obra obligada Des de 1903, de Francisco Bort, en el següent ordre:

1.- Sociedad Musical “La Familiar” de Benissanó

2.- Societat Unió Artístico-Musical de Sollana

3.- Agrupació Artístico Musical “Santa Bárbara” de Piles

4.- Unió Musical Santa María de El Puig

5.- Unió Musical la Pobla Llarga

El diumenge, dia 14, al matí, tindran lloc les seccions Tercera i Quarta. En la primera l’obra comuna serà Bruixes en l’horta, de Miguel Asensi, i participaran les bandes:

1.- Associació Cultural Allegro de València

2.- Banda Artístico-Cultural de Montaverner

3.- Societat Musical Barri de Malilla

I, en la Secció Quarta, l’Associació Musical Jove de Benimaclet tancarà la sessió matutina del dia 14. Per a aquesta secció l’obra obligada és la Obertura 1970, de Juan Pons.

Emissió en directe a través de portals web i televisions locals

El 41 Certamen de Bandes serà retransmès en directe des del Palau de la Música de València, a partir del dissabte, 13 de maig, a les 10:00 hores, a través de www.dival.es, la web de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana, portals i webs de les societats musicals participants, ajuntaments, televisions locals amb plataforma on-line i diferents mitjans digitals, generalistes i especialitzats, de les comarques valencianes.

Durant les setmanes posteriors a la celebració del Certamen, televisions de tota la demarcació de València, emetran en diferit aquesta producció audiovisual en funció de les seues graelles de programació.

El senyal, que estarà conduït des d’un set en directe amb entrevistes i reportatges, s’activarà i podrà ser seguit a través de dispositius mòbils convencionals, Facebook i Twitter [email protected] , @BandesDival–, amb l’etiqueta #bandesdival