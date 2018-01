La ciutadania participa activament en la política municipal de Sueca

Connect on Linked in

Desenes de veïns responen a la convocatòria del govern municipal celebrada divendres

L’alcaldessa destaca l’esforç invertit en les àrees d’Acció Social i Ocupació al llarg d’estos dos anys i mig de mandat

Sueca, 15/01/2018.Passat l’equador de la legislatura, era l’hora de fer balanç. L’alcaldessa de Sueca, Raquel Tamarit, i el seu govern municipal van convidar, divendres passat, a la ciutadania a participar en una assemblea amb motiu de la celebració de la meitat del mandat, al Casal Jove de Sueca.

Prèviament al debat, la primera autoritat municipal va exposar, molt breument, els projectes més destacats d’esta mitja legislatura. L’alcaldessa va subratllar el bon funcionament de les dos àrees axials de l’acció municipal: l’Acció Social i l’Ocupació. “Vull destacar la normalitat que no és notícia. Sueca compta amb un sistema d’ajudes normalitzat i una estructura municipal potentíssima de centres per a persones amb necessitats especials que són model a exportar per a molts altres pobles” va apuntar Tamarit respecte a la primera àrea. També va assenyalar que en el nou pressupost general de l’Ajuntament de Sueca la partida més important és precisament la destinada a Acció Social, dotada amb vora 3 milions d’euros, entre les subvencions de la Generalitat Valenciana, qui té la competència, i l’aportació municipal. Ambdues s’incrementen notablement en l’últim projecte pressupostari.

Pel que fa al foment de l’ocupació, l’alcaldessa va apuntar que l’adhesió a diferents programes, al llarg d’estos dos anys, havia possibilitat la contractació temporal de més de 300 persones amb perfils de difícil inserció al món laboral (majors de 55 anys, treballadors agrícoles, persones amb discapacitat, joves, aturats de llarga durada, etc.) per a la dinamització de l’ocupació a casa nostra. Al llarg d’estos dos anys i mig, l’Ajuntament ha aportat més de 565.000 euros als programes d’ocupació i formació i ha aconseguit subvencions per un import superior a 1,2 milions d’euros.

L’alcaldessa va repassar també tot el treball que s’havia realitzat en matèria de Polítiques d’Igualtat, i va aprofitar l’ocasió per reconéixer el treball conjunt de tots els pobles que formen part del Partit Judicial de Sueca, des d’on s’impulsen accions comunes per combatre la violència de gènere i aconseguir la igualtat real i efectiva i gràcies al qual s’ha aconseguit, entre d’altres coses, que Sueca siga la seu del nou Punt de Trobada Familiar.

Pel que fa a l’àrea d’Urbanisme i Obres Públiques, l’alcaldessa va destacar també la creació de vora 500 noves places d’estacionament públic gratuït a Sueca, pròximes al centre de la ciutat, i també a la zona marítima. En matèria d’accessibilitat, s’ha aconseguit eliminar un 50% de les barreres arquitectòniques detectades en els principals itineraris i destaca també el treball realitzat en este sentit al CM Bernat i Baldoví i a l’Espai Joan Fuster, dues instal·lacions plenament adaptades ja per als usuaris amb mobilitat reduïda.

Un dels projectes dels que més s’enorgulleix el govern municipal és de la instal·lació cultural dedicada a l’obra i la figura de Joan Fuster, que es va inaugurar en gener de l’any passat després de molts anys de treball per tal de posar-ho en marxa, i que ja ha rebut més de 2.500 visites.

L’estabilitat financera de l’Ajuntament va ser un altre dels punts a remarcar en el balanç del govern municipal. L’alcaldessa va recordar, entre d’altres coses, que en els últims cinc anys s’havia aconseguit reduir el deute de l’Ajuntament pràcticament a la meitat.

Com a repte, Tamarit apuntava que un dels objectius a complir en esta legislatura era aconseguir l’accessibilitat plena de la ciutadania a la informació i la documentació generada per l’administració pública municipal, a través de noves ferramentes. Això ja és possible gràcies al portal de transparència de l’Ajuntament de Sueca, ja operatiu. Un altre repte era la participació directa de la ciutadania en els pressupostos. En este sentit, enguany, l’Ajuntament ha obert a l’opinió pública tres projectes, en concret: la inversió en parcs infantils, en renovació de carrers i places i els treballs d’asfaltat, que sumen entre els tres vora 360.000 euros, per tal que siguen els mateixos veïns els qui prioritzen les actuacions.

I entre els projectes futurs, la transformació de l’Escorxador Municipal en Centre de Dia, l’ampliació de l’aforament del CM Bernat i Baldoví, la construcció de noves pistes de barri i la rehabilitació del Molí del Pasiego es postulen com les principals accions a realitzar en un futur immediat.

Desenes de veïns van respondre a la convocatòria. Les intervencions de la ciutadania van ser nombroses i variades. Els assistents van preguntar directament a l’alcaldessa i els regidors pels seus dubtes, però també van proposar i suggerir millores de cara a futures accions i iniciatives. Alguns dels temes que van suscitar l’interés de la ciutadania foren la finalització de l’obra de la piscina municipal descoberta, la peatonalització de zones urbanes, les iniciatives que es porten a terme per reduir la presència dels excrements dels animals en la via pública, la millora d’instal·lacions esportives o la cessió de la carretera N332, entre d’altres.