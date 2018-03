La Ciutat Esportiva Jorge Martínez Aspar compta amb 4 TRX

Connect on Linked in

Alzira 27 de març de 2018.- L’Ajuntament d’Alzira, des de la Regidoria d’Esports, ha instal•lat 4 TRX a la Ciutat Esportiva Jorge Martínez Aspar, per a realitzar entrenaments en suspensió.

Un nou element per a fer esport a l’aire lliure que s’unix al parc de cal•listènia, a l’abast de la ciutadania des de principi d’any. Per a aquells que desconeguen esta disciplina, poden trobar al panell informatiu recomanacions per a una pràctica adequada.

El TRX permet la realització de centenars d’exercicis de tots els grups musculars, així com també el fet de poder practicar estos exercicis en qualsevol lloc on hi haja un punt d’ancoratge.

La regidora d’Esports, Aida Ginestar, ha destacat: “Sumem un nou servei més a la Ciutat Esportiva Jorge Martínez Aspar perquè la gent puga incorporar nous exercicis al seu entrenament. Creiem que és important oferir a la ciutadania maneres de poder practicar esport a l’aire lliure. Ja ho férem amb el parc de cal•listènia i les clases gratuïtes que oferim cada dimarts i dijous i, ara, ampliem l’oferta amb el TRX”.

TRX

Les sigles TRX signifiquen “Total-body Resistance Exercise”, el que vol dir que és un dispositiu que utilitza el propi pes corporal com a resistència per a distints objectius. Amb un sol accesori enganxat a un soport podem entrenar tant el nostre sistema cardiovascular com el nostre sistema muscular. A més, existixen multitut de bateries d’exercicis que permitixen individualitzar l’objectiu de l’entrenament segons condició física, esport, etc.

El TRX permet, a més, realitzar entrenaments funcionals que impliquen a grans cadenes musculars fent per tant, un entrenament global.