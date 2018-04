La Clau amplia el seu servei incloent la cita prèvia

Connect on Linked in

L’oficina d’atenció al ciutadà, La Clau, de l’Ajuntament d’Alzira ha anat incorporant serveis diversos per a facilitar els tràmits dels usuaris. L’últim estarà operatiu a partir del dia 17 d’abril i és el servei de cita prèvia, per facilitar als ciutadans les seues gestions sense necessitat de fer cues, i a la qual es pot accedir i reservar a través del web citaprevia.alzira.es.

L’horari de cita prèvia serà per als dimarts i dimecres de 15.00 a 17.30 hores.

Inma Onrubia, regidora de Modernització i Participació Ciutadana, assegura que “este és un pas més cap als avantatges que oferix La Clau en el seu curt temps de vida. Hem aconseguit que les diligències, els tràmits i consultes siguen àgils. És clar, també hem de donar les gràcies al nostre personal que està a l’altura i oferix una atenció amable i correcta. Amb la cita prèvia serà més còmode per a tots, tant per als usuaris com per al personal”.