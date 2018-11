La col·lecció de l’IVAM viatja al Museu de Belles Arts

Print This Post

El Museu de Belles Arts de València i l’IVAM han traçat una línia de treball conjunta per als pròxims anys que s’inicia amb l’exposició Teníem tot al nostre favor en el Museu de Belles Arts, a través de la qual es genera un diàleg entre els diferents moviments artístics i es mostra com les creacions dels segles XX i XXI recuperen una vegada i una altra els gèneres clàssics de l’art a través de la natura morta, el retrat i el paisatge.

Així, un total de 66 obres de 24 artistes d’art modern i contemporani de la col·lecció de l’IVAM comparteixen espai amb obres de 36 creadors de la col·lecció permanent del Museu de Belles Arts, datades entre els segles XIV i XX.

L’exposició pren el seu nom de la cita triada pels artistes Claes Oldenburg (Estocolm, 1929) i Coosje van Bruggen (Groningen, 1942 – Los Ángeles, 2009) per a l’exterior de la peça Bottle of Notes, model (ca. 1989-1990). Es tracta d’una cita del diari del primer viatge del Capità Cook en 1769 a l’oceà Pacífic que deia: «Teníem al nostre favor tot el que poguérem desitjar per a observar el paisatge complet del planeta Venus des de l’òrbita del sol». Aquesta escultura d’Oldenburg i Van Bruggen, amb la qual s’inicia l’exposició, és una metàfora del viatge que la col·lecció de l’IVAM fa des del carrer Guillem de Castro fns al Museu de Belles Arts, i constitueix el fil conductor de l’exposició.

En aquesta exposició es troben peces d’artistes destacats de l’IVAM com Pablo Picasso, André Dérain, Markus Lupertz o James Rosenquist, a més de les d’altres 20 grans creadors de projecció internacional, amb noms de grans artistes de la col·lecció del Belles Arts com Antonio Muñoz Degraín, Salvador Abril, Joan de Joanes, El Bosco o Francesc Ribalta, que a més de conformar una diàleg, componen una retrospectiva a la història de l’art i la seua evolució en paral·lel als avanços de la societat i la realitat i context de cada època.