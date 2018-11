La commemoració dels 40 anys de Premsa Ibèrica a congregat a nombroses personalitats.

Connect on Linked in

El president de la Generalitat Ximo Puig ha acudit a la commemoració dels 40 anys de Premsa Ibèrica.

El conseller delegat de Premsa Ibèrica, Aitor Moll, va presidir la commemoració a Alacant del 40 aniversari del grup de comunicació del que formen part INFORMACIÓ i Informació Tv en un acte que va congregar a quatre-centes persones en representació de tots els sectors de la societat de la província. Des del president de la Generalitat, Ximo Puig, qui va aprofitar el seu discurs en l’Aula de Cultura de la CAM per a anunciar que avui eixirà a concurs el Centre de Recerca de l’Envelliment a Alacant; al president de les Corts Valencianes, Enric Morera; els consellers Manuel Alcaraz i Rafael Climent; el president de la Diputació, César Sánchez; alcaldes com els de Alacant i Elx; representants de tots els grups polítics, empresaris, sindicats, càrrecs de les festes, entre ells el president de la gestora de Fogueres i la *Bellea del *Foc, i personalitats de tots els àmbits que no van voler perdre’s la commemoració dels 40 anys de Premsa Ibèrica.

L’acte es va iniciar amb la inauguració de l’exposició «Espanya i Premsa Ibèrica: 40 anys d’Història Democràtica. 1978-2018» que pot visitar-se fins al dia 18 en l’Esplanada i que fa un repàs per aquests anys a través de les portades dels periòdics integrats en Premsa Ibèrica, amb una especial presència d’INFORMACIÓ com a capçalera amfitriona ahir de la celebració.

Després de la visita a l’exposició de les principals autoritats i càrrecs directius de Premsa Ibèrica i d’INFORMACIÓ, la commemoració es va traslladar al saló d’actes de l’Aula de Cultura de la CAM on, després de la projecció d’un vídeo sobre Premsa Ibèrica

Després de destacar el caràcter plural dels periòdics de Premsa Ibèrica i el diàleg permanent que tant INFORMACIÓ com a Llevant fomenten amb els seus fòrums i debats, Ximo Puig va aprofitar per a anunciar a tots els presents que avui la Generalitat traurà a concurs el futur Centre de Recerca de l’Envelliment d’Alacant. La licitació del projecte és un pas fonamental per a la futura instal·lació, una proposta llançada per la investigadora María Blasco en el context de la jornada «Repte al futur», organitzada per Garrigues que es va celebrar al febrer d’enguany en l’Auditori de la Diputació. Després de la intervenció de Puig, l’acte de celebració va finalitzar amb un còctel per als assistents.