La companyia “El Pont Flotant” busca actors per a la seua pròxima representació a Almussafes

L’únic requisit establit per a convertir-se en intèrprets per un dia és estar entre els 9 i els 12 anys o entre els 50 i els 70

El càsting tindrà lloc el dijous 16 de febrer, a les 17 hores, al Centre Cultural

L’obra “El fill que vull tindre”, que reflexiona sobre l’educació i el procés d’aprenentatge, arribarà a la localitat el pròxim dissabte 25 de març

Almussafes, a 7 de febrer de 2017. El pròxim dissabte 25 de març arribarà a Almussafes un espectacle teatral que convertirà en protagonistes de la representació als veïns del municipi. La companyia “El Pont Flotant” està buscant actors per un dia per a completar el repartiment d’“El fill que vull tindre”. L’únic requisit que se sol·licita és estar entre els 9 i els 12 anys o entre els 50 i els 70. Els interessats, que hauran de participar en un curs de formació previ, poden inscriure’s fins al 14 de febrer en el Centre Cultural, ja que està previst que el càsting se celebre el pròxim dijous 16 de febrer.

El dissabte 25 de març, el Centre Cultural d’Almussafes acollirà la representació de la peça teatral “El fill que vull tindre”, de la companyia “El Pont Flotant”, un espectacle que comptarà amb una interessant i innovadora iniciativa amb la qual busca involucrar al màxim als espectadors presents en el pati de butaques del recinte municipal.

Per a completar el repartiment necessari i poder explicar la història que es narra en el text, “El Pont Flotant” ha convocat un càsting per a seleccionar a les persones que acompanyaran als actors protagonistes habituals de l’obra durant la representació que realitzaran en la localitat, convertint als més valents en intèrprets per un dia.

L’únic requisit per a poder participar en aquesta prova i viure aquesta divertida experiència sobre les taules és estar en un dels dos segments d’edat establits. Concretament, busquen 10 persones d’entre 9 a 12 anys i altres 14 amb edats compreses entre els 50 i els 70. Els inscrits hauran de realitzar necessàriament un curs de formació els dies 6, 8, 13, 15, 20 i 23 de març de 17:30 a 20 hores i, en cas de ser seleccionats, acudir el dia de la representació de 18 a 22 hores.

Les inscripcions, que ja han començat, romandran obertes fins al pròxim dimarts 14 de febrer en la recepció del Centre Cultural en el seu horari habitual d’obertura.

“El fill que vull tindre”

L’espectacle “El fill que vull tindre”, estrenat en 2016, planteja una reflexió “sobre l’educació i el paper dels pares, els avis, els mestres i dels fills en el procés d’aprenentatge, de la seua importància i del valor, la dificultat i l’esforç que requereix educar”, expliquen. L’humor, la tendresa, la ironia i l’autocrítica constitueixen els elements perfectes per a parlar dels vincles emocionals amb els fills i amb els pares i per a analitzar la manera en la qual “projectem en els altres les nostres pors, les nostres manques o les nostres expectatives”.

La companyia

“El Pont Flotant” va nàixer l’any 2000 amb l’objectiu de “investigar sobre la tècnica de l’actor i reflexionar sobre les noves formes de comunicació i expressió teatrals contemporànies”, tal com assenyalen els seus responsables. Al llarg d’aquests 16 anys, i a través de les seues nombroses produccions, han pogut endinsar-se en aspectes poc comercials de la labor teatral com la mescla de llenguatges, la pobresa o economia de recursos i la introducció de la realitat dins de la ficció.

“Jo de major vull ser Fermín Jiménez”, “Algunes persones bones”, “Exercicis d’amor” “Com a pedres” o “Trànsit” són alguns dels muntatges que ha produït la companyia des de la seua fundació, tasca que compaginen amb els cursos de formació que convoquen en la Sala Flotant, on s’imparteixen diversos tallers relacionats amb les arts escèniques.