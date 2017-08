La companyia Pot de Plom representarà a Almussafes l’obra “Els viatgers del temps”

La localitat ha sigut inclosa per la Diputació de València en la gira que aquest espectacle teatral infantil realitzarà per la província d’octubre a desembre

Coproduïda pel Centre Teatral Escalante i dirigida pel popular humorista Xavi Castillo, el muntatge s’exhibirà el pròxim 5 de novembre en la localitat

Almussafes, a 22 d’agost de 2017. El pròxim diumenge 5 de novembre Almussafes acollirà la representació de l’obra teatral “Els viatgers del temps”, una producció del Centre Teatral Escalante i la companyia Pot de Plom que arribarà a les taules del Centre Cultural de la localitat després d’haver sigut triada per la Diputació de València com una de les 15 parades de la gira que es desenvoluparà per la província entre els mesos d’octubre i desembre. Dirigida pel popular humorista Xavi Castillo i per Viky Garrigues, i destinada a majors de 8 anys, l’obra realitza un recorregut per la història de la Comunitat Valenciana per a explicar alguns dels fets més destacables ocorreguts en aquest territori.

Almussafes es prepara per a viure un últim trimestre de l’any intens quant a oferta cultural es refereix. Entre les iniciatives que l’Ajuntament de la localitat està organitzant per als mesos d’octubre, novembre i desembre, destaca la representació de l’obra teatral “Els viatgers del temps”, un espectacle de ficció dirigit al públic familiar, concretament per a majors de 8 anys, en el qual es realitza un recorregut pels esdeveniments històrics més importants que han marcat la destí dels valencians.

Aquest muntatge, coproduït pel Centre Teatral Escalante, dependent de la Diputació de València, i la companyia Pot de Plom, passarà per Almussafes el pròxim diumenge 5 de novembre en la qual serà una de les quinze parades de la seua gira per la província de València. El municipi ha sigut triat per la Diputació de València per a formar part d’aquesta iniciativa en la qual l’administració provincial es fa càrrec dels costos d’exhibició, amb un total de 67.155 euros, 4.477 euros per cadascuna de les representacions realitzades.

Per a la regidora de Cultura de l’Ajuntament d’Almussafes, Teresa Iborra, “és fantàstic que hagen volgut comptar amb Almussafes per a aquest projecte, perquè és senyal que les coses s’estan fent bé en l’àmbit cultural”. “La nostra intenció és continuar oferint als veïns i veïnes una programació variada i per a totes les edats, en la qual tinguen cabuda tots els gèneres i temàtiques, perquè puguen seguir formant-se i entretenint-se”, explica.

“Els viatgers del temps”

L’obra està dirigida pel popular humorista Xavi Castillo i per Viky Garrigues, i segons la Diputació es tracta d’un “trepidant i divertit” recorregut que traslladarà al públic major de 8 anys per la recent història de la Comunitat Valenciana amb un carro misteriós, uns còmics ambulants, un científic boig i una agència secreta d’agents espai-temporals.

A més d’Almussafes, han sigut seleccionades altres 14 poblacions de la província d’acord amb els criteris establits en la convocatòria relatius a la distribució comarcal, al nombre d’habitants, així com a l’aforament de la sala i les característiques tècniques exigides. D’aquesta forma, l’obra, que es va estrenar el passat mes de febrer en el Teatre El Musical, podrà gaudir-se també els pròxims mesos a Burjassot, Aldaia, Benetússer, Riba-roja, Ontinyent, Alginet, Paterna, Benigànim, Sollana, L’Eliana, Alcàsser, Carlet, Manises i Massanassa.