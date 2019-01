La Comunitat Islàmica de Benifaió organitza una xarrada informativa sobre la violència de gènere

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

La Comunitat Islàmica de Benifaió ha organitzat en la jornada de hui una sessió informativa per a tractar assumptes relacionats amb la violència de gènere.

El tinent de la Guàrdia Civil d’Almussafes, Javier Muñoz, ha sigut l’encarregat d’oferir als i les assistents a la xarrada informativa consells per a detectar possibles casos de violència de gènere així com els mecanismes per a utilitzar en qualsevol moment que es detecte un cas de violència de gènere.

A més, Muñoz ha explicat els diversos tipus de violència de gènere, els quals poden ser tant físics com psicològics així com les mesures legals vigents per a actuar.

L’alcaldessa Marta Ortiz ha inaugurat la xarrada oferint el suport des de l’Ajuntament cap a aquest tipus d’activitats perquè perquè arriba a tots els veïns i veïnes “un assumpte tan important per a la nostra societat com és poder arribar a eradicar al complet la violència de gènere i tindre a més els mecanismes adequats a l’abast per a detectar casos i actuar”.