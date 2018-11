La Comunitat Valenciana i Balears promouen una ‘aliança efectiva’ per a prioritzar millores en el finançament i impulsar l’arc mediterrani

Connect on Linked in

El president considera “urgent” un nou sistema de finançament i demana que s’incloga el port de Palma en el Corredor Mediterrani

Puig ha mantingut una reunió de treball amb la presidenta del Govern Balear, Francina Armengol

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha destacat la necessitat de “cimentar” una “aliança efectiva” amb Balears en aspectes en els quals es comparteixen interessos comuns com el finançament autonòmic i les connexions de l’arc mediterrani.

Així ho ha manifestat després de la reunió de treball que ha mantingut aquest dimarts a Palma de Mallorca amb la presidenta del Govern Balear, Francina Armengol, després de la qual ha considerat “necessari i urgent” l’aprovació d’un nou sistema de finançament autonòmic, una reivindicació que ha assegurat compartir amb el Govern Balear i que ha jutjat “necessari i urgent” portar a terme.

“En qüestions clau, com el finançament, compartim aqueixa exigència i, governe qui governe, mantenim la mateixa posició”, ha assegurat el president, que ha considerat fonamental l’aprovació d’un nou sistema “per al conjunt d’Espanya, però molt especialment per a les comunitats infrafinanciadas”.

En aquest sentit, ha incidit que s’ha quantificat en 16.000 milions d’euros “el que és necessari per al conjunt del sistema autonòmic per a funcionar amb una situació de normalitat”.

Així mateix, s’ha referit a la importància de les infraestructures per a articular de forma efectiva l’arc mediterrani, i ha considerat necessari que estiguen “molt més capacitades per a donar resposta al creixement econòmic”.

En concret, s’ha referit al Corredor Mediterrani com “molt més que una infraestructura”, ho ha titllat de “espai econòmic i social” i ha recordat que “el 50% del PIB d’Espanya, del que significa les majors possibilitats d’ocupació, està residenciado en l’arc mediterrani”.

“És fonamental que les Illes estiguen en el Corredor amb una plena capacitat d’intervenció”, ha reivindicat el cap del Consell, que ha afegit que la necessitat que el port de Palma estiga integrat en aquesta infraestructura és un element “bàsic”.

Necessitat de “resposta pressupostària”

A més, Puig ha agraït la “nova atmosfera” de negociació amb el Govern central en matèria de finançament i infraestructures i ha plantejat que resulta necessari “que hi haja una resposta pressupostària” a aquestes reivindicacions. Per açò, ha considerat “fonamental per a Espanya i per a les comunitats autònomes” que s’aproven els nous Pressupostos Generals de l’Estat.

Preocupació pel pesquer Verge de Loreto

Així mateix, Puig s’ha mostrat “preocupat” per la situació del pesquer de Santa Pola Verge de Loreto, que va rescatar a una dotzena de migrants i al que diversos ports italians han negat l’accés.

“Aquesta és la situació d’una Europa que està patint una certa incapacitat de donar resposta humanitària a situacions que solament tenen una resposta, que és la de ser solidaris”, ha considerat Puig, que ha dit estar “orgullós” del “exercici de solidaritat” dels tripulants de l’embarcació

Per la seua banda, la presidenta balear, Francina Armengol, ha assegurat que el seu Executiu ha estat en “comunicació constant” amb la Generalitat durant tota la legislatura, especialment en assumptes relacionats amb les polítiques socials.

Així, s’ha referit a l’eliminació del copago per als pensionistes valencians que el Consell va aprovar al principi del mandat, i ha explicat que el Govern balear contempla ara aqueixa iniciativa.

“És un dels drets que s’havien llevat en l’anterior legislatura per part del Govern espanyol i que hem anat recomponent”, ha destacat Armengol, que ha afegit que tots dos executius autonòmics “tenen com a prioritat retornar els drets a la ciutadania”.

En aquest sentit, ha considerat “molt important” que s’aprove “un bon Pressupost General de l’Estat”, per a abordar, entre altres assumptes, qüestions pendents com el nou sistema de finançament.

Quant a les infraestructures, ha agraït el treball del president Puig i la seua “implicació” en el projecte de Corredor Mediterrani que ajudaria “molt” a la connectivitat de les Illes Balears.

“Som dues comunitats que tenim una part important del nostre PIB relacionada amb el turisme, i hem intentat realitzar una transformació perquè siga de més llarga temporada i de major qualitat”, ha afegit la presidenta balear, que ha afirmat que en la trobada s’ha abordat com intensificar la relació entre ambdues per a establir mecanismes per a promocionar productes turístics dels dos territoris.