La consellera de Justícia inaugura demà les II Jornades de Violència de Gènere

El programa formatiu organitzat pel Col·legi d’Advocats de Sueca es portarà a terme el dijous 21 i el divendres 22 a la Casa de la Cultura

La consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, Gabriela Bravo, inaugurarà demà dijous a Sueca les II Jornades de Violència de Gènere. El curs, organitzat per l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Sueca, es portarà a terme durant els dies 21 i 22 de febrer al saló d’actes de la Casa de la Cultura.

Des del Col·legi d’Advocats suecà són conscients de la importància de la formació especialitzada, tant en violència de gènere com en igualtat. “Esta formació, essencial per a tota l’advocacia, requereix major nivell d’exigència si cap en els serveis especialitzats creats dins del torn d’ofici pel Col·legi d’Advocats per a informar i orientar a les víctimes de violència de gènere, i defensar-les jurídicament en els procediments que tinguen causa directa o indirecta en la violència patida”, expliquen.

Esta formació, argumenten, “ha de ser continuada, presencial i, al nostre entendre, requereix implicar tant els operadors jurídics, – judicatura, fiscalia i advocacia- com a les pròpies víctimes, cossos i forces de seguretat de l’Estat i representants polítics”.

Així, les II Jornades de Violència de Gènere comptaran en l’acte inaugural que tindrà lloc a les 16.00 hores de dijous amb la presència de Gabriela Bravo, consellera de Justícia; Jesús Muñoz, degà de l’ICA Sueca; i José Luis Mendoza, magistrat del Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 4 de Sueca i Violència sobre la Dona.

Durant els dos dies de programa formatiu es realitzaran diferents xarrades en les quals participaran les presidentes de dos associacions de víctimes, a més d’especialistes en la materia com ara juristes, fiscals, psicòlegs, representants de l’advocacia institucional, així com membres de la subcomissió de la violència de gènere del Consell General de l’Advocacia Espanyola.

Les jornades finalitzaran divendres amb una taula redona en la qual participaran el president de l’Audiència Provincial de València, Fernando de Rosa; el secretari autonòmic d’Inclusió de l’Agència Valenciana de la Igualtat, Alberto Ibáñez; i la vicedegana de l’ICA Sueca i lletrada del Torn de Violència de Gènere, Beatriz Gomar.