La Consellera de Justícia i Administració Pública de la Generalitat Valenciana, Gabriela Bravo Sanestanislao, transmet entusiasme i valentia a l’alumnat de la Devesa School

Divendres passat es va celebrar la cerimònia de Graduació de l’alumnat de la divuitena promoció de batxillerat de la Devesa School, els quals van comptar amb el suport i afecte de tots els assistents, i molt especialment de la seua padrina, Gabriela Bravo Sanestanislao, Consellera de Justícia i Administració Pública de la Generalitat Valenciana. Al llarg de la seua intervenció, la consellera, va dirigir a l’alumnat algunes reflexions de com afrontar alguns dels desafiaments que se’ls plantejaran en un món cada vegada més incert. Entre algunes d’elles destaque la determinació en la presa de decisions i que no tinguen por perquè estan preparats per a afrontar i superar els reptes de la vida. També va tenir un esment especial als graduats en referència al fet que són la generació del canvi per l’aposta per la igualtat de gènere i molt especialment a elles.

Els alumnes i alumnes també van comptar amb el respatler de les paraules de la coordinadora de batxillerat Mª Carmen Tàpia i de la directora del centre Silvia Clariana que els van recordar els moments inoblidables que havien passat en La Devesa School i els van donar algunes recomanacions per al seu futur. A més, van intervenir María Roselló i Quique Estarlich com a representants de l’alumnat, i Lourdes García en representació de les famílies.

Posteriorment va tenir lloc la imposició de beques a l’alumnat, al costat del lliurament de diplomes. Per a finalitzar l’acte es va cantar el Gaudeamus Igitur, i a continuació es va servir un cocktail en els jardins de la Devesa School.