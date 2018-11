La Conselleria d’Agricultura i Medi Ambient presenta un pla contra el desaprofitament alimentari

Connect on Linked in

La consellera d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, Elena Cebrián, ha destacat la importància d´un “diàleg de sabers sobre l’aprofitament alimentari” amb l’objectiu de “alimentar idees cap al desaprofitament zero”, durant una jornada orientada a la reducció de desaprofitaments de menjar.

Aquesta trobada sobre el consum responsable, en el qual han participat experts i al qual han assistit prop de 200 persones de diferents col·lectius i entitats, respon, ha assenyalat Elena Cebrián, a la preparació i posada en marxa del Pla Valencià Contra el Desaprofitament Alimentari.

El pla “és un objectiu del Botànic acordat pel Consell en l’últim seminari de treball de Biar, que ha de connectar normatives, altres plans en marxa, projectes, departaments i, sobretot, persones així com sectors que van des de la producció fins al consum, passant per la comercialització”.

“Es tracta d’un pla que volem relacionar”, ha afegit Cebrián, “i amb ell donar contingut a l’economia circular i a la lluita contra el canvi climàtic, mitjançant una acció concreta i des de l’educació ambiental i la conscienciació”.

Si els espanyols rebutgen el 18% del menjar que compren, la qual cosa suposaria entorn de 2,9 milions de tones d’aliments cada any, en la Comunitat valenciana podrian suposar 290.000 tones/any i unes 5.600 per setmana de menjar tirat al fem. “Desitjaríem”, ha assenyalat Elena Cebrián, que el Pla de la Generalitat “servira per a rebaixar aqueixes xifres, considerant la seua importància a partir de la paradoxa que suposa produir per a tirar”.

Tenint en compte els diferents punts de vista des dels quals es pot abordar aquesta paradoxa, la consellera ha destacat l’impacte econòmic, social i mediambiental del desaprofitament alimentari, així com el dilema ètic que planteja. D’ací la importància de buscar solucions, i fer-ho d’una manera integral i col·lectiva, des de la perspectiva de racionalitzar l’aprofitament d’aliments i reduir la pèrdua al llarg de tota la cadena alimentària i de consum.

Per a debatre sobre la qüestió nombroses entitats (públiques, de custòdia, d’agents econòmics i socials, de consumidors i ONG) s’han donat cita en aquesta jornada de diàleg i reflexió. En la primera taula redona sobre polítiques públiques han participat Vicente Domingo (Centre Mundial d’Alimentació Sostenible), Consol Castillo (Ajuntament de València), Esther Valverde (Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació) i Ángel Fonseca (FAO).

En la mesa sobre pèrdua d’aliments en la fase de producció han participat l’IVIA, l’Institut Tecnològic de Transport, Embalatge i Logística, la iniciativa Espigoladors i Mercavalencia. Sobre desaprofitament d’aliments en el consum, han intervingut representants del Centre d’Educació Ambiental de la Comunitat Valenciana, Consum, la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana, Creu Roja i Cuinatur. També han estat presents els directors i directores generals de Prevenció d’Incendis Educació Ambiental, Delia Álvárez, de Relacions amb la UE, Daría Terrádez, de Comerç, Natxo Costa i de Canvi Climàtic, Joan Piquer.

Objectius del pla

Amb el Pla contra el Desaprofitament Alimentari en la Comunitat Valenciana, el Consell pretén aproximar un diagnòstic de la situació en el nostre àmbit territorial, identificar reptes i oportunitats que permeten concretar accions adaptades a l territori, i establir mecanismes de coordinació entre les administracions públiques i agents de la cadena per a establir estratègies conjuntes àgils, dinàmiques i fluides a curt i mitjà termini.

Se plantejaran, així mateix, com ha subratllat la consellera, accions de conscienciació, sensibilització i visibilització d’aquesta qüestió, amb la finalitat d’implicar a tota la ciutadania en un canvi d’hàbits que facilite la reducció del desaprofitament alimentari.

Es tracta d’un pla obert i dinàmic, que pretén créixer i retroalimentar-se de les aportacions que faça el sector agroalimentari, juntament amb altres d’altres àmbits transversals que tinguen relació amb l’alimentació i el consum conscient i responsable, tal com s’ha posat en relleu a través d’aquesta primera jornada de reflexió i diàleg.