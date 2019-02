La conselleria de Justícia i l’Ajuntament d’Algemesí homenatgen dos veïns de la ciutat víctimes dels camps de concentració nazis

La consellera de Justícia, Administracions Públiques, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, Gabriela Bravo, ha entregat dues plaques a les famílies de les dos persones d’Algemesí víctimes dels camps de concentració nazis.



Els familiars de José Camarasa Bomboí van recollir la rajola de la memòria, mentre que l’alcaldessa de l’Algemesí, Marta Trenzano, va recollir la de Juan Belmonte Aviragnet al no tindre constància dels seus familiars.



L’alcaldessa va destacar que “més enllà d’ideologies i creences cap persona hauria de passar mai per una tortura com aquesta”, per a reivindicar que aquests reconeixements són necessaris “per a no oblidar el que va succeir en aquells temps foscos dels anys 40 del segle passat”.



Per part seua, la consellera de Justícia, Gabriela Bravo, va assenyalar que “hem de mirar al passat per a recuperar el record i la memòria”. Per a la consellera, la Llei de Memòria Democràtica cerca “construir una societat basada en principis de convivència, pau i justícia”.