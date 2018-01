La conselleria destinarà més de 430.000 € al finançament dels Serveis Socials de l’ajuntament de Catarroja

Connect on Linked in

La vicepresidenta i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives ho va anunciar en la seua recent visita al municipi.

El nou model de serveis socials de la conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives destinarà este any més de 433.000e per al finançament dels serveis socials de l’ajuntament de Catarroja, la qual cosa permet la contractació de 12 professionals per reforçar este departament.

Així ho va anunciar la vicepresidenta i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, en una recent visita a l’Ajuntament on es va reunir amb l’equip de govern municipal, així com amb els integrants de l’equip de serveis socials.

Dels 433.860 euros del pressupost per al finançament dels serveis socials de l’ajuntament, un total de 313.000 seran per a incrementar la contractació de personal per a la formació dels equips base municipals, amb 8 persones més de les que hi havia en 2016.

En el cas del municipi de Catarroja la inversió de la conselleria d’igualtat este últim any, ha permès que la ràtio de professionals per habitant del municipi passe d’un professional cada 7.289 habitants en 2016 a un per cada 2.517 habitats en 2017.