La Diputació acompanya a Fitur a la Ribera amb la paella, les platges, la cultura i les festes com a reclam

El president, Toni Gaspar, i la vicepresidenta, Mª Josep Amigó, recorren els espais de Cullera, Sueca, Algemesí i Carcaixent, representants d’una comarca que ja és “plató de cinema”

El Pla de Dinamització Turística de la Ribera Baixa ha creat noves rutes cicloturístiques, un nou centre de formació i l’aplicació de noves tecnologies per a difondre els encants de la zona

Els municipis de la Ribera no han estat sols a Fitur. El president i la vicepresidenta de la Diputació, Toni Gaspar i Mª Josep Amigó, han recorregut un a un els espais que ocupen en la fira de referència del sector turístic per a interessar-se per la seua oferta i reforçar la difusió de les seues propostes culturals, gastronòmiques i festives, sense oblidar les platges que constitueixen un dels grans reclams de la zona.

L’estand de Cullera dóna la benvinguda a tot aquell que accedeix al pavelló 7 de Fitur, amb el claim ‘Cullera enamora’. Ho fa amb unes platges que està desestacionalizant amb ajuda de la Diputació, els castells i palaus que formen part del circuit nacional, els cada vegada més habituals rodatges cinematogràfics en el municipi i el Medusa, un dels festivals de referència en el panorama musical.

Quant a la paella, el plat valencià per excel·lència i patrimoni universal, Cullera manté el pols per l’excel·lència amb el veí municipi de Sueca, que a més porta a la fira turística per excel·lència la seua ‘Ruta del modernisme’, el museu Joan Fuster i la Mostra Internacional de Mímica (MIM).

Algemesí ha portat a Fitur el seu projecte cicloturista, encara que el seu punt fort torna a ser el turisme cultural que encapçala la Mare de Déu de la Salut. Com a curiositat, el pintor Jordi Machí ha realitzat en directe un mural sobre el municipi i la Comunitat Valenciana, que ha cridat l’atenció dels visitants i els responsables provincials. També Carcaixent ha estat present en Fitur amb la seua Fira Modernista, en la qual participa la Diputació, i l’esplendor de la taronja, una de les seues grans joies.

Pla de dinamització

La Diputació de València ve col·laborant amb la Ribera en matèria turística des del principi de la legislatura. Fruit d’això és el pla de Dinamització i Governança Turística posat en marxa per la corporació al costat de la Agència Valenciana de Turisme i la mancomunitat de la Ribera Baixa, que amb una inversió de 900.000 euros ha permés escometre projectes necessaris per a completar l’oferta dels municipis de la comarca amb noves rutes cicloturísticas, un centre de formació i l’aplicació de les noves tecnologies.

Aquesta iniciativa ha permés crear una sèrie de rutes turístiques, plantejades des de la triple perspectiva ciclista, per als vianants i eqüestre, que unisquen tots els municipis i vertebren la comarca. Paral·lelament, el pla ha contemplat la recuperació i rehabilitació del Molí de Monsalvà, un antic molí del segle XIV que utilitzava les aigües de la denominada ‘Sequia del Rei’.

L’aplicació de les noves tecnologies als plans de promoció turística també ha sigut un altre dels objectius que s’ha marcat la Mancomunitat de la Ribera Baixa. En concret, s’ha treballat en la creació d’una aplicació informàtica per a dispositius mòbils (app) que aglutina informació sobre punts d’interés, gastronomia, senderisme, activitats esportives i culturals relacionada amb els diferents municipis de la comarca.