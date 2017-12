La Diputació acosta la universitat als municipis valencians a través de la reflexió sobre temes d’actualitat

El programa ‘Benestar, Formació, Territori’, en col·laboració amb la Universitat de València, registra un gran èxit de participació en els sis municipis en els quals han tingut lloc les jornades

Es tracta d’una iniciativa que ha comptat amb veus de prestigi com les catedràtiques Adela Cortina i Mavi Mestre, així com un equip de professors especialistes en ètica o assetjament escolar

14/12/2017.Contribuir a la formació i a la transferència de coneixements a la societat en l’àmbit local, en la seua dimensió territorial, comunitària i ciutadana. Ha sigut el principal objectiu del programa ‘Benestar, Formació, Territori’, que ha organitzat la seua segona edició, una iniciativa organitzada conjuntament per la Diputació i la Universitat de València.

Aquest dijous té lloc l’última de les jornades, que se celebra a l’Eliana i en la qual estarà present la diputada de Benestar Social, Salut i Educació, Mercedes Berenguer. Amb ella es posa el tancament a una edició que ha recorregut les comarques valencianes, centrant-se en dos eixos temàtics bàsics: d’una banda, l’ètica, valors cívics i ciutadania; i per una altra, en infància, adolescència i violència escolar.

Prop de 250 persones han assistit a les diferents jornades que han recorregut sis municipis valencians: Gestalgar, en Los Serranos; Alzira, en la Ribera Alta; Picassent i Alfafar en l’Horta Sud; Burjassot en l’Horta Nord; i l’Eliana en Camp de Turia. “Es tracta de traslladar el coneixement als municipis i tenir en compte les seues demandes”, ha assenyalat la diputada de Benestar Social, Salut i Educació, Mercedes Berenguer.

L’objectiu d’aquesta iniciativa ha estat fer arribar als municipis de diferents característiques, població i entorn tots aquells coneixements que es generen en l’àmbit universitari i que d’aquesta forma han estat accessibles a la ciutadania. Per al vicerector de Participació i Projecció Territorial, Jorge Hermosilla, la convocatòria ha sigut un èxit, ja que “no solament hem arribat a sis poblacions valencianes, tant de litoral com d’interior, nuclis grans i xicotets, sinó que a més hem compartit i debatut amb assistents molt implicats i interessats en les temàtiques propostes”.

Les jornades han estat formades per taules redones coordinades per la catedràtica d’Ètica i Filosofia Política, Adela Cortina, i per la catedràtica de Psicologia Bàsica, Mavi Mestre, i en elles han participat un equip de professors especialistes de la Universitat de València. Al llarg d’aquests dies s’ha debatut sobre qüestions com els valors de la ciutadania per a la convivència i els drets humans, l’assetjament escolar, la violència de parella o la diversitat funcional.