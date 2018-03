La Diputació ajuda a Alfafar a ampliar el projecte ‘Aules Col·labora’ de reforç de les tasques escolars

Connect on Linked in

La corporació subvenciona amb 65.000 euros la construcció d’una aula i un local de restauració en el recinte del camp de futbol municipal, com a part de l’ampliació d’aquest projecte escolar

28/03/2018.La Diputació de València ha ajudat a l’Ajuntament d’Alfafar a ampliar el projecte ‘Aules Col·labora’, engegat pel consistori municipal amb l’objectiu de reforçar les tasques escolars dels xiquets i xiquetes del municipi, aquesta vegada portant les aules d’aprenentatge al camp de futbol, perquè els xiquets puguen realitzar els seus deures alhora que practiquen esport a l’eixida del col·legi.

El projecte ‘Aules Col·labora’ va nàixer amb la intenció que tots els xiquets i xiquetes d’Alfafar tinguen les mateixes oportunitats de futur. Es tracta d’un programa de suport perquè, durant l’etapa d’escolarització que va des dels 3 als 16 anys, tinguen un reforç en les seues activitats diàries.

Localitzades en les escoles d’aquest municipi de l’Horta Sud, des d”Aules Col·labora’ “s’ajuda als alumnes amb els deures, es reforcen conductes de bon comportament i es creen hàbits saludables, incentivant als joves perquè no abandonen els estudis”, explica la regidora d’Esports d’Alfafar, Loli Monmeneu.

La Diputació, per mitjà d’una subvenció de 64.523 euros, ajuda a completar aquest programa amb la construcció d’un espai multidisciplinari en el recinte del camp de futbol municipal. L’espai està proveït d’un xicotet local de restauració amb una carpa i visió de l’aula, una sala d’estar per als pares i una aula de teoria que comptarà amb un monitor municipal perquè els xiquets puguen, a través dels diferents torns, fer el seu entrenament i els deures i no hagen d’arribar a casa tarde i amb els deures per fer.

Es preveu que el nou espai puga obrir les seues portes durant el mes d’abril, i servirà perquè les xiquetes i xiquets compaginen l’activitat esportiva, en aquest cas la pràctica del futbol, amb les tasques escolars.

‘Aules col·labora’ ofereix un espai de reforç de 17 a 20 de la vesprada. “Gràcies a la Diputació ho hem extrapolat al camp de futbol i completem aquest programa de reforç dels xiquets amb l’objectiu de prevenir el fracàs escolar”, ha destacat l’alcalde d’Alfafar, Juan Ramón Adsuara. Aquest projecte social comptarà amb monitors municipals i entrenadors que “disposaran d’un programa teòric per a aplicar valors i esport que s’aplicarà en aqueixa aula que ens ha dotat la Diputació”, ha explicat Adsuara.

Amb aquest programa, premiat en 2016 per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, es pretén motivar i incentivar a les i els menors perquè tinguen un futur en la seua formació, i que no abandonen els estudis quan passen al cicle de Secundària, a més d’incentivar les bones pràctiques esportives, tan importants en l’etapa del desenvolupament.