La Diputació ajudarà a Albalat de la Ribera a derrocar un antic dipòsit d’aigua situat en el casc urbà

El president de la institució provincial, Jorge Rodríguez, es reuneix amb l’alcalde per conèixer les necessitats del municipi i estudiar diferents vies de col·laboració

05/09/2017.Albalat de la Ribera és un municipi de 3.400 habitants situat al costat del riu Xúquer en la comarca de la Ribera Baixa. La seua ubicació, unida a les fortes precipitacions ocasionals que pateix la localitat, fan que invertisca part del seu pressupost i de les ajudes de la Diputació de València a solucionar aquestes necessitats.

Jorge Rodríguez, president de la Diputació, s’ha reunit aquest dimarts en la corporació provincial amb l’alcalde d’Albalat de la Ribera, Felip Hernandis, per a conéixer de primera mà les necessitats del municipi.

Un de les actuacions més urgents és el desmantellament d’un dipòsit d’aigua que ja no s’utilitza i que porta en el centre de la localitat des de fa 25 anys. Segons ha indicat l’alcalde, Felip Hernandis, “aquest dipòsit suposa un perill per als veïns, pel seu any de construcció, i per la seua ubicació, ja que es troba molt pròxim als habitatges”. Per açò es necessita una inversió de 90.000 euros, que inclouria tot el cost per al seu desmantellament i trasllat d’enderrocs.

Jorge Rodríguez, president de la Diputació: “Mitjançant aquesta col·laboració tractem de donar resposta a un problema concret, i en eixe sentit, la Diputació de València estarà sempre al costat dels nostres municipis, com en el cas d’Albalat de la Ribera, assistint i col·laborant econòmicament en la mesura de les nostres possibilitats”.

Ara, serà el municipi l’encarregat d’elaborar una memòria tècnica en la qual es detallen les necessitats del projecte per a efectuar els treballs d’enderrocament de l’antic pou.

En aquests dos anys de legislatura, Albalat de la Ribera ha rebut 699.576 euros de la institució provincial a través dels diferents plans d’ajuda: 122.422,25 euros del PPOS 2016; 126.772,74 euros del SOM 2017; 125.041,80 de l’IFS 2015; 97.632,35 de l’IFS 2016; 81.204,30 de l’IFS 2017; 6.937 euros del Pla d’Ocupació; 59.015 del Fons de Cooperació Municipal; i 50.000 euros a través d’un conveni.