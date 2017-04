La Diputació aposta per la cultura de la bicicleta en trajectes urbans i amb una xarxa de vies per a vianants i ciclistes

El servei BiciDipu permet als treballadors de la institució provincial desplaçar-se diàriament amb bicicleta entre diferents seus de la Corporació

Per la seua banda, l’àrea de Carreteres té com un dels seus eixos principals el foment de la mobilitat sostenible a través de la construcció de rutes per a vianants i ciclistes

19/04/2017Deia John F. Kennedy que “res és comparable al senzill plaer de fer una passejada amb bicicleta”; molts dels usuaris habituals d’aquest mitjà de transport podrien corroborar-ho. De sobres són coneguts els seus beneficis, no solament en la millora de la salut, sinó també pel que fa a la mobilitat sostenible, reduint l’emissió de gasos contaminants.

La Diputació de València és conscient d’açò i porta temps apostant pel foment d’aquesta forma de desplaçament, en primer lloc, entre els propis empleats de la casa. El seu servei BiciDipu permet al personal de la institució provincial l’accés a bicicletes corporatives per als desplaçaments que hagen de realitzar entre els centres que compten amb aquesta opció: la seu central en la plaça de Manises, el Centre Cultural la Beneficència i el Parc Mòbil.

Es tracta d’una iniciativa que porta en marxa al voltant d’un any i que l’àrea d’Administració General pretén ampliar i millorar a partir de les valoracions que vaja arreplegant entre els propis usuaris, també amb la intenció d’ampliar BiciDipu a altres centres de treball de la Corporació provincial. Cada vegada són més els treballadors que han adquirit l’hàbit de desplaçar-se amb bicicleta i que empren aquesta opció de forma habitual.

Vies per a vianants i ciclistes en totes les comarques

Així mateix, un dels principals eixos de la Diputació de València a través de l’àrea de Carreteres és l’aposta per la seguretat vial, amb l’eliminació de punts negres, la millora d’accessos i la renovació de la senyalització, així com actuacions que potencien altres tipus de mobilitat més sostenible. Per aquest motiu, ha establit com una de les seues principals polítiques d’actuació el foment de vies per a vianants i ciclistes que afavorisquen les rutes respectuoses amb l’entorn.

En aquest apartat s’emmarca el Pla de Mobilitat per a Vianants i Ciclistes, una ambiciosa aposta iniciada en 2016 mitjançant la qual l’àrea de Carreteres vol desenvolupar una xarxa de rutes per a vianants i ciclistes al llarg de totes les comarques valencianes. Enguany, a més, està previst engegar un pla d’adequació de travessies urbanes, amb l’objectiu de donar un major protagonisme a la mobilitat per als vianants, al que se sumarà un programa d’inversions en els punts de connexió amb el transport col·lectiu a fi de fomentar la intermodalitat en els desplaçaments.

“L’objectiu és que no es tinga com a única opció el vehicle, sinó que es puguen realitzar eixes distàncies caminant o amb bicicleta, sempre en condicions de seguretat”, ha assenyalat el diputat de Carreteres, Pablo Seguí. Actuacions com les realitzades a Rafelguaraf, amb una via per a vianants i ciclistes que ha connectat el municipi amb la pedania de Riu Rau; o a Riba-roja, el traçat de la qual ha permès comunicar el nucli urbà amb les urbanitzacions, són una mostra del compromís del nou equip de Govern per una mobilitat més sostenible.