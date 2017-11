La Diputació aprova per unanimitat les bases per a crear la Xarxa de Municipis Protegits Contra la Violència de Gènere

La iniciativa va ser anunciada pel president, Jorge Rodríguez, en el II Feminari celebrat en juny i ajudarà als ajuntaments a tenir els professionals i la formació adequada per a respondre a aquest problema

Així mateix, la corporació provincial reafirma la seua implicació per a tractar d’eradicar la violència masclista amb una declaració institucional a la qual s’han sumat totes les forces polítiques

21/11/2017.La Diputació de València ha aprovat per unanimitat en el ple de novembre el reglament de creació de la Xarxa de Municipis Protegits Contra la Violència de Gènere, una iniciativa impulsada pel president de la corporació, Jorge Rodríguez, i la diputada d’Igualtat, Isabel García, que pretén combatre aquest problema ajudant als ajuntaments a donar la millor resposta davant aquests casos de violència masclista.

“L’objectiu és engegar-la de forma immediata, a més de fer-ho en el marc d’aquest 25 de novembre, amb eixa meta que crec que han de tenir totes les administracions de lluitar juntes contra la violència masclista”, ha assenyalat Jorge Rodríguez. Els municipis que s’incorporen a aquesta xarxa podran ser beneficiaris d’ajudes específiques de la Diputació de València, que sempre aniran dirigides a protegir a les dones víctimes d’aquest problema.

Per adherir-se al projecte s’hauran de complir uns requisits mínims, i a més d’una aportació econòmica també es facilitarà als ajuntaments les eines formatives de les quals disposa la corporació provincial en matèria d’Igualtat i violència de gènere. En paraules de Jorge Rodríguez, que va avançar la creació d’aquesta xarxa el passat mes de juny durant la celebració del II Feminari de la Diputació, “se cerca reconéixer el treball dels municipis que porten anys lluitant per eradicar la violència de gènere i ajudar-los a reconéixer eixe esforç a través d’un ens supramunicipal”.

Per la seua banda, la diputada d’Igualtat, Isabel García, ha destacat la implicació del departament que dirigeix en la lluita contra aquest problema, i ha assenyalat que “la violència de gènere requereix els esforços de totes les administracions públiques per a poder combatre-la, per açò des de la Diputació fem un pas més per a facilitar als ens locals aquesta línia de subvenció”.

Declaració institucional contra la violència de gènere

Aprofitant la setmana en la qual se celebra el Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra les Dones aquest pròxim 25 de novembre, la Diputació de València ha reafirmat la seua implicació en la lluita contra aquest problema amb una declaració institucional llegida en el ple de la corporació, a la qual s’han sumat totes les formacions polítiques.

En el document, la institució expressa el seu rebuig a totes les manifestacions de violència i redobla el seu compromís contra aquest problema, així com contra les desigualtats que el legitimen i perpetuen. Així mateix, la Corporació es compromet a adherir-se al Manifest del Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista; promoure la formació de la joventut en el sistema educatiu amb perspectiva de gènere; facilitar campanyes dirigides a la prevenció, orientació i conscienciació de les desigualtats entre dones i homes; i a fer de la prevenció una política prioritària i transversal.

A més, la Diputació ha organitzat per segon any consecutiu els Premis Celia Amorós, que es lliuraran aquest dijous 23 de novembre i que tenen com a principal objectiu conscienciar i sensibilitzar a la societat sobre la violència de gènere, una iniciativa emmarcada també en la celebració del Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra les Dones d’aquest pròxim 25 de novembre.