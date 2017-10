La Diputació cedirà la Venta de El Saler a l’Ajuntament per a propiciar la seua regeneració paisatgística

El vicepresident segon, Toni Gaspar, i el regidor responsable de la Devesa-Albufera, Sergi Campillo, acorden activar el procés perquè es produïsca la transferència d’aquests terrenys en zona protegida

La Corporació que presideix Jorge Rodríguez fa un pas més en el full de ruta de transferir competències impròpies i espais en desús que poden aprofitar altres administracions

11/10/2017.La Diputació i l’Ajuntament de València han activat el procés de transferència dels terrenys coneguts com la Venta de El Saler, situats en la zona més protegida del Parc Natural de l’Albufera, perquè el consistori puga donar-li l’ús més oportú en el marc de la regeneració paisatgística de la zona.

L’acord s’ha adoptat en la reunió mantinguda aquest dimecres entre el vicepresident segon de la Diputació, Toni Gaspar, i el regidor d’Inspecció General de Serveis i Devesa-Albufera, Sergi Campillo, que posaran immediatament en mans dels serveis tècnics d’ambdues institucions aquesta decisió política que reforça la col·laboració entre administracions i que ara haurà de confirmar-se en els respectius plens.

La Venta de El Saler, propietat de la Diputació com a espai annex a la Plaça de Bous, en la qual en el seu moment es tancava als bous que després es portaven a la plaça del carrer Xàtiva, té una superfície de 16.000 metres quadrats i compta amb 8 corrals, 4 corraletes i un antic habitatge que gastava el corraler. Des de fa anys, aquestes instal·lacions estan en desús, la qual cosa ha portat als nous responsables de la Corporació a proposar aquesta cessió a l’ajuntament, en la línia de transferir competències impròpies i espais als quals pogueren donar ús altres administracions.

Per la seua banda, el Govern local va aprovar una moció el passat mes de juliol en la qual es proposava impulsar un conveni amb la Diputació per a la cessió dels terrenys, amb l’objectiu de derruir l’antiga Venta i integrar l’espai en l’entorn natural d’una de les zones amb major protecció de l’Albufera.

En paraules de Toni Gaspar, “hui hem donat el tret d’eixida a aquesta cessió patrimonial perquè l’Ajuntament dispose d’aquest espai i puga procedir de la forma més oportuna en el seu pla per a la Devesa-El Saler”. Per la seua banda, Sergi Campillo ha afegit que una vegada adoptat l’acord el consistori “encarregarà un estudi tècnic de proposta mediambiental per a aquests terrenys, mentre ambdues institucions donen forma legal a la transferència”.

Les transferències en el full de ruta

En els seus primers dies com a president de la Diputació, Jorge Rodríguez va deixar clar que el seu objectiu és que la institució resulte útil als ciutadans, amb una gestió basada en la igualtat i els criteris objectius. En aquesta declaració d’intencions, s’incloïa la d’estudiar i donar els passos necessaris per a transferir aquelles competències impròpies i els espais de propietat provincial que estigueren en desús o pogueren utilitzar altres administracions.

En aquest full de ruta, s’ha avançat principalment en la transferència de la part sanitària de l’Hospital Psiquiàtric de Bétera a la Conselleria de Sanitat Universal que dirigeix Carmen Montón. En l’actualitat, una comissió tècnica s’encarrega de donar els passos necessaris per a tractar de culminar el procés abans que finalitze la legislatura.

Un altre dels àmbits en els quals la Corporació provincial ha avançat aquestes transferències és en l’educatiu. L’àrea que dirigeix Mercedes Berenguer, amb l’ajuda de Presidència, ha acordat amb la Conselleria que serà l’administració autonòmica la que cobrisca les places vacants dels professors de les Escoles Públiques d’Adults municipals (EPA’s), de les quals fins ara s’encarregava la Diputació.

L’exemple més recent d’aquesta política de transferències, a la recerca d’una major eficiència en la gestió i coordinació entre institucions, és l’anunci de la cessió d’un solar al costat de l’Hospital Universitari de la Ribera, a Alzira, perquè els usuaris d’aquest centre sanitari puguen aparcar sense problemes en disposar de més espai per a l’estacionament. L’àrea d’Administració General que dirigeix Pepe Ruiz està agilitant els tràmits al màxim per a “satisfer la demanda de la ciutadania”.