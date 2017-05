La Diputació consolida el seu Feminari com a espai transformador per a respondre als reptes actuals de les dones

El president, Jorge Rodríguez, i la diputada d’Igualtat, Isabel García, presenten la segona edició d’un congrés que s’ha convertit ja en referent del feminisme en la Comunitat i Espanya

Entre les participants es troben la catedràtica de la UNED Amelia Valcárcel, les ex ministres Cristina Narbona i Carmen Alborch, la pacifista Stasa Zajovic, l’escriptora Laura Freixas i la periodista Rosa Solbes

30/05/2017.La Diputació de València consolida el seu Feminari com a referent de les claus i reptes actuals del feminisme en l’àmbit autonòmic i nacional. El president, Jorge Rodríguez, i la diputada d’Igualtat, Isabel García, han presentat aquest dimarts la segona edició d’aquest congrés que se celebrarà el divendres i el dissabte en La Petxina i que arreplega la tradició del feminisme valencià per a donar resposta a temes actuals.

En paraules de Jorge Rodríguez, “la igualtat és un dels pilars de l’acció de govern d’aquesta institució, un principi bàsic per a aquest equip de govern que tractem d’aplicar en tots els àmbits de gestió, no solament en els que tenen a veure directament amb la igualtat d’oportunitats entre homes i dones”.

Aquest Feminari, que celebra la seua segona edició a València i compta ja amb mig miler d’inscrits, és una fita més en la política d’igualtat d’aquesta Diputació presidida per Jorge Rodríguez, amb Isabel García al capdavant d’un àrea que, per primera vegada, compta amb una delegació específica per a dissenyar polítiques públiques d’igualtat, efectives i amb una veritable dotació pressupostària per executar mesures i programes concrets.

El president de la Diputació ha agraït a Isabel García el treball per a tancar un programa amb “grans ponents i moderadores”, i ha explicat que aquest Feminari forma part “d’una estratègia integral que projecta una sèrie de polítiques enfocades a trencar el cercle viciós que sosté a una societat patriarcal que va a trobar tots els impediments que estiguen al nostre abast”.

Ecofeminisme i dones en països en conflicte

La diputada d’Igualtat, Isabel García, ha repassat les temàtiques a tractar en aquest segon congrés feminista de València, entre les quals destaquen, pel seu caràcter nou, la taula sobre ecofeminisme, amb l’ex ministra de Medi Ambient Cristina Narbona i la catedràtica de la Universitat de Valladolid Alicia Puleo, i el debat sobre les dones en situació de conflicte, amb la participació de la investigadora Pamela Urrutia i l’activista feminista i pacifista Stasa Zajovic, cofundadora de Women in Black de Belgrad.

Al costat d’elles, altres dones referents del feminisme com la catedràtica de la UNED Amelia Valcárcel, madrina del Feminari, la filòsofa Alicia Miyares, la presidenta de la Plataforma de Apoyo Europeo de Mujeres en Andalucía, Rafaela Pastor, l’ex ministra de Cultura Carmen Alborch, l’escriptora Laura Freixas, la crítica de cinema Pilar Aguilar i la periodista Rosa Solbes.

En total, una vintena de dones que debatran i extrauran les seues conclusions sobre temes d’actualitat relacionats amb el feminisme i la igualtat, com les noves formes de patriarcat, la prostitució o els úters de lloguer. Un congrés organitzat per la Diputació que, en paraules de la diputada Isabel García, “en al voltant de dos anys s’ha convertit en un fòrum de debat de primer nivell”.

Isabel García ha insistit en la idea que “aquest Feminari pretén reivindicar la trajectòria de la Comunitat Valenciana com a referent del feminisme a Espanya”. En el programa d’aquesta segona edició, participaran com a moderadores Rafaela Pastor i Silvia Buabent, les responsables dels altres feminaris que s’organitzen a nivell nacional a Còrdova i Fuenlabrada.