La Diputació constitueix una Xarxa de municipis per a lluitar contra la violència de gènere

Mig centenar d’ajuntaments se sumisca a aquesta iniciativa de la corporació provincial basada en la formació que inclou una aportació econòmica per a combatre aquesta xacra social

Els requisits per a entrar en aquesta Xarxa que cerca el treball coordinat entre els ens locals són disposar d’una regidoria o delegació i un pla d’Igualtat i estar adherits al programa Atenpro

Donar la millor resposta possible contra la violència de gènere. Est és l’objectiu de la Diputació de València, que al llarg de la present legislatura treballa intensament des de l’àrea d’Igualtat en programes i iniciatives amb les quals ajudar als ajuntaments a combatre la xacra social de la violència masclista. L’última d’elles és la constitució de la Xarxa de Municipis Protegits contra la Violència de Gènere, que aquest dimecres veu la llum després de dos anys d’intens treball institucional per a engegar-la.

L’assemblea general constituent presidida per la diputada d’Igualtat, Isabel García, ha comptat amb la presència de Mayte Noguera, en representació de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP), un vocal per part de cadascun dels 7 grups polítics amb presència en la institució i un responsable de cadascun dels 49 municipis que des d’avui es converteixen en socis fundadors d’aquesta Xarxa provincial contra la violència de gènere.

Un total de 54 sol·licituds d’adhesió han arribat a la Diputació des que es va obrir el termini el 14 d’abril. D’elles solament 5 han sigut rebutjades d’inici al no complir amb algun dels tres requisits que arreplega el reglament publicat el 14 de març d’aquest mateix any en el BOP: disposar d’una regidoria o delegació d’Igualtat dotada amb recursos de l’ajuntament en qüestió; tenir un pla d’Igualtat propi; i, en el cas de municipis de menys de 20.000 habitants, estar adherits al programa Atenpro del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar, un servei d’atenció telefònica a les víctimes de violència de gènere.

Treball en xarxa

La titular d’Igualtat de la Diputació destaca la importància del treball en xarxa perquè “els municipis compartisquen recursos i esforços en la lluita contra aquesta xacra social que ens afecta a totes i tots”. En paraules d’Isabel García, “no és suficient amb el minut de silenci o la bandera en la balconada, hem de ser proactius i des de les institucions dotar de recursos als ajuntaments per a ajudar-los a desenvolupar els seus propis plans i fer front a la violència masclista”.

La diputada ha assenyalat que aquestes ajudes seran prioritàries per als municipis més xicotets, “que han de disposar de les eines necessàries per a tenir els seus propis programes i oferir atenció a les víctimes amb les mateixes garanties que qualsevol altre municipi de major grandària”. De moment, els 49 ajuntaments adherits a aquesta Xarxa provincial han rebut la seua placa com a municipi protegit contra la violència de gènere, una condició que es revisarà periòdicament i que obri les portes a tots els municipis de la província.

La Xarxa de Municipis Protegits contra la Violència de Gènere naix amb 49 localitats d’11 comarques. Ajuntaments de grans poblacions com Gandia, Xàtiva, Ontinyent, Mislata, Alzira i Burjassot podran compartir els seus recursos i el seu treball en matèria de violència de gènere amb consistoris xicotets com Castelló de Rugat, El Palomar o Yátova, i amb la resta de membres d’aquesta Xarxa que vertebra la província des de Xirivella a Utiel, passant per Quart, Albal, Picanya, Monserrat, Alfafar, Aiora, Requena i així fins als 49 socis fundadors d’aquesta plataforma intermunicipal contra la violència masclista.

Formació i ajudes

Per la seua banda, la Diputació, a través de les seues àrees d’Igualtat i Administració General, seguirà formant a les policies locals i el personal tècnic dels ajuntaments en matèria de violència de gènere i invertirà una partida anual en la difusió de campanyes de prevenció i sensibilització en l’àmbit local.

Enguany hi haurà una aportació de 200.000 euros que es repartirà entre els municipis fundadors de la Xarxa i, segons avança Isabel García, en el pròxim exercici està previst invertir entre 400.000 i 500.000 euros en aquestes campanyes i activitats promogudes pels ajuntaments per a construir una societat més forta i que responga amb contundència a una de les seues principals xacres.