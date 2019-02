La Diputació de València s’interessa pel projecte per a omplir de més arbres Càrcer

Connect on Linked in

El president de la Diputació de València, Toni Gaspar, es va reunir amb una delegació de l’Ajuntament de Càrcer, encapçalat pel seu alcalde, Josep Botella, per a conèixer totes les claus del projecte que pretén ampliar la presència de l’arbratge en el nucli urbà per a poder combatre el canvi climàtic i oferir una major qualitat de vida al veïnat. Gaspar va traslladar la complicitat de la diputació amb el projecte i la voluntat de formar part d’ell, buscant vies de finançament per a fer-lo possible. La població viu valors extremadament alts al juny, juliol, agost i setembre (superant els 33.2 graus).

Per a suavitzar eixos registres tèrmics tan alarmants, Càrcer proposa una reinterpretació del paisatge: omplir el municipi d’arbres. A través d’un estudi elaborat per l’empresa Babilònia Zones Verdes SL i finançat per la Diputació de València, el consistori liderat per Josep Botella busca donar una resposta als qui veuen factible fomentar la biodiversitat en un àmbit fins ara monopolitzat per l’asfalt i la rajola. La clau està a repensar la població i reconquerir l’espai públic a través de la jardineria. També s’exposa una transformació de l’espai públic i de la mobilitat no motoritzada, així com una millora de la biodiversitat generada per la plantació d’espècies autòctones com la morera, i facilitada per connectors ecològics com el riu Sellent i el propi teixit agrícola.

Una altra de les metes que es persegueixen amb aquesta anàlisi és la de fomentar les zones verdes com a espais per a la salut i l’oci. «Aquest tipus d’espais produeixen un retorn si els usuaris interactuen amb ells. Està demostrat que el contacte amb l’entorn natural augmenta el benestar físic i psíquic de les persones. A més, afavoreixen el sentiment de comunitat i el bon veïnatge i contribueixen al fet que a la gent siga més generosa i sociable. Aquesta aposta és clau per al desenvolupament vital de les persones», assenyala Mar Riera, coordinadora de l’estudi.

«Les poblacions que ofereixen qualitat de vida no solament han de tindre bons serveis, mobiliari urbà pràctic i uns nivells de pol·lució controlats, sinó posar a la disposició dels habitants zones verdes urbanes a través de polítiques responsables amb el medi ambient. Ens agradaria recuperar la Càrcer originària i que siga un lloc més còmode i atractiu, que facilite la sociabilització», sentència l’alcalde de Càrcer, Josep Botella.