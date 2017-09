La Diputació destina 3,2 milions d’euros per a actuacions de manteniment en 16 escoles de l’Horta

La vicepresidenta, Maria Josep Amigó, ha recordat que «es tracta d’una competència dels ajuntaments, però aquestes administracions no sempre compten amb els recursos necessaris per poder mantenir en òptimes condicions un parc d’escoles generalment envellit»

06/09/2017.La Diputació de València ha aprovat destinar 3.230.000 euros als municipis d’Alaquàs, Albal, Aldaia, Manises, Mislata, Paiporta, Quart de Poblet, Torrent, Xirivella, Bonrepòs i Mirambell, Burjassot, Massamagrell, Meliana, Paterna, Puçol i Albalat dels Sorells perquè des d’aquests consistoris s’escometen actuacions de conservació i manteniment en un total de 16 centres d’Educació Infantil i Primària radicats en aquestes localitats. Aquesta partida pressupostària forma part del primer Pla Municipal de Manteniment d’Escoles, en el que participen de forma conjunta la Generalitat Valenciana, la Diputació de València i els Ajuntaments de les comarques valencianes.

En concret, s’actuarà en un total de set centres de la comarca de la l’Horta Nord: el CEIP Mare de Déu del Pilar, de Bonrepòs i Mirambell (230.000 euros); el CEIP Villar Palasí, de Burjassot (230.000 euros); el CEIP San Juan Evangelista, de Massamagrell (180.000 euros); el CEIP El Crist, de Meliana (180.000 euros); el CEIP Vicente Mortes, de Paterna (230.000 euros); el CEIP Bisbe Hervàs, de Puçol (230.000 euros); i el CEIP ‘El Castell’, d’Albalat dels Sorells (130.000 euros).

Així mateix, en relació als municipis de l’Horta Sud s’intervindrà al CEIP González Gallarza, d’Alaquàs (230.000 euros); el CEIP San Blas, d’Albal (130.000 euros); el CEIP Ausiàs March, d’Aldaia (230.000 euros); el CEIP Benjamín Benlloch, de Manises (230.000 euros); el CEIP Jaume I, de Mislata (180.000 euros); el CEIP L’Horta, de Paiporta (230.000 euros); el CEIP Villar Palasí, de Quart de Poblet (180.000 euros); el CEIP Lope de Vega, de Torrent (180.000 euros); i el CEIP Miguel de Cervantes, de Xirivella (230.000 euros).

La vicepresidenta de la Diputació de València, Maria Josep Amigó, ha assegurat sentir-se «molt contenta de comprovar com aquestes inversions són rebudes amb tanta satisfacció per part dels responsables dels centres educatius i dels equips de govern municipals». La vicepresidenta ha recordat que «des de l’inici vàrem tenir molt clar la necessitat d’establir vies de col·laboració entre les distintes administracions per tal d’implementar polítiques que permeten millorar la qualitat de vida de les persones». En aquest sentit, ha explicat que a través d’aquest programa «la Diputació de València sufraga actuacions de conservació i manteniment en un total de 44 centres d’educació infantil i primària pertanyents a nuclis poblacionals diferents i distribuïts entre les 14 comarques de València». Un programa que tindrà continuïtat al llarg dels propers exercicis i que, només aquest any, beneficiarà els vora 14.000 alumnes matriculats en aquestes 44 escoles on existeix la previsió d’actuar.

Maria Josep Amigó ha recordat que la competència del manteniment dels col·legis d’infantil i primària «correspon als ajuntaments, però no sempre aquestes administracions compten amb els recursos suficients per poder mantenir en òptimes condicions un parc d’escoles generalment envellit», ha indicat.

Per la seua part, el conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, Vicent Marzà, ha ressaltat que les actuacions previstes al Pla Municipal de Manteniment d’Escoles «responen a un repartiment objectiu i transparent dels recursos, atenent a criteris estrictament tècnics i pensant en la ciutadania». El conseller ha apuntat que aquest programa «és necessari perquè durant 20 anys no s’han efectuat les inversions necessàries en infraestructures educatives ja existents», alhora que ha assegurat que permet abastar un triple objectiu: «fa possible que els Ajuntaments, escassos de recursos, puguen afrontar les inversions necessàries; permet que els i les alumnes puguen gaudir d’instal·lacions més dignes; i, finalment, s’aconsegueix millorar en eficiència energètica, sostenibilitat i respecte pel medi ambient».

Inversió de 7 milions

La Diputació de València va decidir destinar en el pressupost de 2017 un total de set milions d’euros en ajudes directes als municipis per al manteniment dels col·legis. Per tal de determinar els centres beneficiaris d’aquestes inversions, s’ha comptat amb l’assessorament tècnic de la Conselleria d’Educació. En primer lloc, amb l’establiment de prioritats en el tipus d’actuacions –s’ha optat per la substitució i adequació de portes i finestres, ja que incideixen directament en una millora de l’eficiència energètica–, com també en la consideració de criteris d’equilibri territorial i poblacional; i posteriorment, a l’hora d’escollir centres de municipis de diversos trams de població; a més d’establir un màxim d’una ajuda per localitat.

Per tal de quantificar les intervencions, s’han considerat les necessitats de cada centre: nombre d’alumnes, nombre de línies, metres quadrats i número de portes i finestres a canviar. Amb aquestes dades s’ha calculat un coeficient que ha servit per establir quatre trams d’ajudes: 85.000 euros, 130.000 euros, 180.000 euros i 230.000 euros.