La Diputació destina 500.000 euros a obres de millora en centres socials

La Corporació que presideix Jorge Rodríguez aprova actuacions en 17 municipis valencians per adequar residències, centres de dia i locals de jubilats, entre altres instal·lacions

06/gener/2017. La Diputació de València ha destinat 500.000 euros a obres de millora en centres socials. La Corporació que presideix Jorge Rodríguez ha aprovat actuacions en 17 municipis valencians per adequar residències, centres de dia i locals de jubilats, entre altres instal·lacions. En paraules del president de la Diputació, Jorge Rodríguez, aquestes ajudes “van destinades a millorar les instal·lacions de residències, centres de dia, llars del jubilat i altres dependències que ajuden directament a les persones o bé serveixen com a lloc de trobada i sociabilització”.

Rodríguez ha destacat la transversalitat d’aquestes aportacions, que arriben a 17 municipis de diverses comarques, i ha insistit en el full de ruta de la Diputació que presideix, amb obres “potser menys espectaculars però molt necessàries per a les persones i que realment donen resposta als seus problemes”. Per la seua banda, la diputada de Benestar Social, Mercedes Berenguer, ha explicat que “aquestes millores en més d’una quinzena de municipis serveixen per a resoldre reivindicacions en alguns casos històriques, i totes tenen en comú que van en benefici de col·lectius de persones majors, amb algun tipus de dependència o socialment desfavorides”.

Les actuacions amb un major pressupost, de 60.500 euros, són les que es realitzaran a Llombai, amb l’adequació i restauració de la sala multiusos i la coberta de la Llar dels Jubilats; la rehabilitació de l’accessibilitat de l’Espai dels Majors de Faura; a Olocau, el condicionament de la planta baixa del Centre Social Sènior; i la rehabilitació del Centre Social i millora de les instal·lacions dedicades a fisioteràpia per a persones majors de Picassent

Amb una quantitat lleugerament menor, 49.500 euros, s’ha previst a Alfarp la rehabilitació i reforma del Centre Social i Educacional per a majors i joves; i a Beniparrell, obres d’adequació del Centre Social del municipi. Així mateix, amb 30.434,22 euros, es realitzaran obres de rehabilitació i adequació del Centre Ocupacional Hort de Feliu d’Alginet; i 29.228,14 euros es destinaran a Xeresa a la reforma del seu Centre Social.

A Cullera, s’adequarà el paviment en la zona exterior enjardinada de la Residència municipal; a Benigànim, la reforma, adequació i condicionament dels banys del Centre de Dia; a Guadasséquies, la reforma de la terrassa del Centre Social; a Jarafuel, la rehabilitació i reforma de la Residència Sant Coronat; a Rafelcofer es duran a terme obres d’adequació del primer pis del Centre Social; a Vilamarxant, la reforma del Club de Convivència; a Domeño, la reforma de dependències del Centre Social; en Ráfol de Salem la rehabilitació del sostre de l’edifici Centre Social; i a Beniarjó la reforma i adaptació de la cuina social en el carrer Mercat 9.