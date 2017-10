La Diputació destina 710.120 euros a la gestió forestal sostenible i la prevenció d’incendis en les comarques de l’interior

Maria Josep Amigó: «Treballem per canviar la situació d’abandonament i manca generalitzada de gestió forestal que han sofert els nostres boscos i muntanyes al llarg dels darrers anys»

Josep Bort: «Amb aquesta nova línia d’ajudes saldem un deute pendent amb els municipis, perquè aquests puguen implementar polítiques valentes i començar a desenvolupar eines de gestió forestal sostenible»

Un total de 45 consistoris seran els encarregats de gestionar directament els recursos

25/10/2017.La Diputació de València, a través de l’Àrea de Medi Ambient, destinarà 710.123,598 euros a 45 localitats de les comarques del Racó d’Ademús, la Vall d’Aiora-Cofrents, La Serrania, la Foia de Bunyol i la Plana d’Utiel-Requena amb el propòsit d’afavorir la inversió municipal en gestió forestal sostenible i prevenció d’incendis. Aquests recursos formen part de la primera línia d’ajudes impulsada per part de la Corporació provincial amb el propòsit d’incentivar la conservació, millora i aprofitament de la massa forestal, així com el desenvolupament d’actuacions de prevenció i extinció d’incendis. Una iniciativa que compta amb un pressupost global d’1.570.000 euros.

La vicepresidenta de la Diputació, Maria Josep Amigó, ha lamentat «la situació d’abandonament, quant a polítiques de prevenció, que durant els darrers anys han sofert les muntanyes dels nostres municipis». En contraposició, «l’actual equip de govern de la Diputació ens creiem el nostre territori i pensem que paga la pena treballar per la seua conservació i el seu aprofitament», ha remarcat la vicepresidenta. Es per això, «tractem de canviar la situació d’abandonament i manca generalitzada de gestió forestal existent fins ara, per impulsar la planificació i control dels treballs desenvolupats per les brigades de la Diputació, que havien dibuixat un escenari molt negre i molt inflamable per al futur del nostre territori».

Per la seua part, el diputat de Medi Ambient, Josep Bort, ha explicat que amb aquesta convocatòria «se salda un deute pendent amb els municipis, perquè aquests puguen implementar polítiques valentes i començar a desenvolupar eines de gestió que permeten canviar les dinàmiques d’abandonament que pateixen els nostres boscos i les nostres muntanyes». Així mateix, Bort ha justificat que aquestes accions siguen executades pels consistoris «perquè ningú millor que els ajuntaments per desenvolupar polítiques de gestió forestal sostenibles i de prevenció d’incendis, donat que disposen d’un coneixement proper de la realitat de la superfície forestal municipal».

Gestió municipal dels recursos

La convocatòria per a la concessió de subvencions orientades a la gestió forestal sostenible presenta dues línies d’ajudes independents i compatibles. D’una banda, es destinaran recursos per a la realització de treballs i inversions encaminades a la conservació, millora i aprofitament forestal. Per a aquests comesos, Ademús rebrà 8.826 euros; Casas Altas percebrà 10.316 euros; Casas Bajas 8.065 euros; Castielfabib 16.426 euros; la Puebla de San Miguel 13.362 euros; Torrebaja 7.556 euros; Vallanca 9.747 euros; Jalance 10.931 euros; Aiora 5.517 euros; Cofrents 9.142 euros; Jarafuel 10.043 euros; Teresa de Cofrents 6.956 euros; Zarra 9.818 euros; Bunyol 11.281 euros; Chiva 12.536 euros; Dos Aguas 7.441 euros; Siete Aguas 16.048 euros; Yátova 13.257 euros; Chera 11.269 euros; Sinarcas 13.917 euros; Utiel 15.914 euros; Venta del Moro 8.818 euros; Villagordo del Cabriel 10.432 euros; Alcublas 9.206 euros; Alpuente 14.282 euros; Aras de los Olmos 11.160 euros; Benagéber 11.852 euros; Bugarra 8.631 euros; Calles 12.202 euros; Chelva 24.531 euros; Chulilla 10.422 euros; Domedo 16.879 euros; Gestalgar 7.696 euros; Higueruelas 8.124 euros; Loriguilla 11.668 euros; Losa del Obispo 7.261 euros; Pedralba 7.990 euros; Sot de Chera 11.338 euros; Titaguas 11.555 euros; Tuéjar 20.540 euros; Villar del Arzobispo 6.064 euros; i la Yesa 8.084 euros.

Aquestes ajudes s’adrecen a municipis forestals amb un cens inferior als 20.000 habitants i amb més de 25 hectàrees de superfície forestal de titularitat municipal. Els beneficiaris perceben una quantitat fixa de 5.000 euros i altra variable en funció de criteris objectius, com ara la població, la planificació forestal, les actuacions previstes en espais protegits o la superfície forestal de titularitat pública acreditada.

Entre els treballs i inversions que contempla aquesta línia d’ajudes es troba l’adequació d’elements de la xarxa viària forestal –sendes, camins i pistes forestals–; la retirada i eliminació d’espècies invasores; la recollida de residus; el manteniment de poblacions forestals; la creació de punts de reserva d’aigua per abeuradors i usos complementaris a la gestió forestal sostenible; o les inversions en àrees recreatives, hàbitats d’interès, sendes i miradors, entre d’altres intervencions.

D’altra banda, en relació a les actuacions i inversions de prevenció d’incendis forestals subvencionables, el municipi de Caudete de las Fuentes es veurà beneficiat amb 25.554 euros; mentre que Requena percebrà un total de 35.947 euros. Així mateix, Venta del Moro disposarà en aquest capítol d’altres 28.881 euros; Dos Aguas 28.127 euros; Yátova 27.683 euros; Aras de los Olmos rebrà altres 26.769 euros; Benagéber 26.949 euros; i Bugarra 26.027 euros. La distribució d’aquesta partida compta amb una assignació fixa de 25.000 euros per localitat, mentre que la resta de disponibilitat pressupostària ha estat distribuïda en funció de la població i la superfície forestal de titularitat pública acreditada.

Entre les actuacions que contempla aquesta segona línia d’ajudes es contempla el manteniment d’infraestructures de prevenció d’incendis forestals, punts de reserva d’aigua per a l’extinció forestal i línies de defensa contra incendis –àrees de tallafocs, faixes auxiliars o interfície urbana-forestal–; habilitar vies forestals; o l’adquisició d’eines, maquinària i complements forestals per a la realització de tasques de prevenció d’incendis.