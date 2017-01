La Diputació engega un Pla d’Ocupació per a reactivar la contractació després de la campanya nadalenca

Amb una dotació de tres milions d’euros, es publica aquest dimarts en el BOP i es basarà en un criteri objectiu a l’hora de distribuir la partida en cada ajuntament: el nombre d’aturats de cada municipi

Els consistoris tindran de termini fins al 15 de febrer per a contractar a persones aturades, per un mínim de 3 mesos i una jornada de 30 hores setmanals amb el salari mínim interprofessional

16/01/2017. La Diputació de València ha engegat un Pla d’Ocupació, amb una dotació de tres milions d’euros, dirigit als municipis valencians per a contrarestar el repunt de l’atur que tradicionalment es produeix després de les campanyes de Nadal i Rebaixes. El pla es publicarà aquest dimarts en el BOP i es basa en un criteri objectiu com és el nombre d’aturats que té cada municipi.

D’aquesta forma, la distribució d’eixos tres milions d’euros entre els municipis valencians s’efectuarà amb una quantitat fixa de 1.900 euros per a cada localitat, cosa que garanteix que qualsevol ajuntament puga engegar el pla amb els fons que aporta la Diputació. A més, els municipis rebran una quantitat variable en funció del nombre d’aturats, que segons el municipi oscil·la entre els 2.000 i els 140.000 euros.

Els ajuntaments disposaran d’un termini aproximat d’un mes, fins al 15 de febrer, per a contractar persones aturades del seu municipi, per un període mínim de 3 mesos, una jornada de 30 hores setmanals i el salari mínim interprofessional, segons marquen les bases del Servef. L’objectiu és que aquestes contractacions es produïsquen en un moment d’especial dificultat en el mercat laboral una vegada concloses les campanyes de Nadal i Rebaixes.

Amb aquest pla, la institució provincial se suma al programa de foment de l’ocupació de la Generalitat Valenciana i aportarà tres milions d’euros dels seus fons propis per a promoure la contractació d’aturats en els municipis valencians. En paraules del president, Jorge Rodríguez, “després de mantenir o generar llocs de treball per a 2.500 persones amb el Pla d’Inversions Financerament Sostenibles, la Diputació ha volgut fer un pas més destinant aquests tres milions d’euros a que els ajuntaments engeguen plans que traguen de l’atur els seus veïns, coincidint amb un moment de l’any en el qual solen repuntar les xifres d’aturats”.

Aquest pla d’ocupació arribarà a la pràctica totalitat dels municipis de la província amb una quantitat fixa i una altra variable en funció del nombre d’aturats de cada localitat inscrits en el Servef. “La Diputació no va a deixar a ningú en el camí i va a fer tots els esforços necessaris, al costat de la Generalitat i els ajuntaments, per ajudar a aquells que porten més temps en l’atur”, ha afegit Rodríguez.

Per la seua banda, la diputada d’Assessorament Municipal, Conxa Garcia, ha insistit en la intenció de la corporació provincial de lluitar contra l’atur dins de les seues possibilitats, i ha destacat que l’execució d’obres i serveis d’interès general i social haurà de ser el criteri que predomine en les contractacions, “de manera que aquest pla servisca no solament per ajudar a l’ocupació d’aquestes persones sinó que d’alguna manera aquest benefici repercutisca també en la resta dels veïns i veïnes de la població”, ha declarat.

La diputada ha insistit en la idea de “treballar per a millorar la qualitat de vida dels municipis valencians, perquè la nova Diputació és conscient de la realitat de les persones que habiten en aquestes localitats en matèria d’ocupació”.

Utilitat col·lectiva

Les actuacions o serveis d’interès general o social que han d’inspirar les contractacions dels ajuntaments es divideixen en tres grups: els serveis d’utilitat col·lectiva, els serveis d’oci i culturals i els serveis personalitzats de caràcter quotidià. Entre els considerats d’utilitat col·lectiva, es troben la millora i manteniment d’immobles, la revaloració d’espais públics degradats, el transport col·lectiu, i activitats que tinguen relació amb la gestió de residus o d’aigües, la protecció i manteniment de zones naturals i el control de l’energia.

En els serveis d’oci i culturals s’emmarcarien actuacions de promoció turística, desenvolupament cultural local o de promoció de l’esport, i aquelles incardinades en el sector audiovisual o en el manteniment del patrimoni cultural. Finalment, quant als serveis personalitzats de caràcter quotidià, l’ordre inclou entre ells els de cura de xiquets, la prestació de serveis a domicili a persones incapacitades o majors i l’ajuda a joves en dificultat i amb desarrelament social.

Per a la selecció dels treballadors, les entitats podran sol·licitar oferta d’ocupació al centre Servef que els corresponga o bé contractar treballadors de les borses de treball que pogueren tenir constituïdes amb anterioritat a la publicació de les bases, sempre que es tracte de persones aturades, inscrites com a demandants d’ocupació en algun centre Servef de la Comunitat Valenciana i que mantinguen aquesta condició en el moment de la contractació.