La Diputació facilita als joves l’accés al mercat laboral a través del Fons de Garantia Juvenil

La Corporació organitza una jornada dirigida a tècnics i personal dels ajuntaments perquè coneguen el Fons i ho difonguen entre els joves de cada municipi

Així mateix, la institució provincial dissenya una web en la qual s’inclou tota la informació sobre el programa i les seues possibilitats

05/05/2017.Espanya és un dels països amb major taxa de desocupació juvenil d’Europa, amb índexs que superen el 40% entre menors de 25 anys. Una situació d’anormalitat que ha fet que el Fons de Garantia Juvenil, una iniciativa europea per a facilitar l’accés de la joventut al mercat de treball, estiga disponible en molts casos per a joves menors de 30.

No obstant açò, malgrat aquestes facilitats, en molts casos per desconeixement, una gran majoria de joves no accedeix a aquests fons. Per aquest motiu, la Diputació de València ha organitzat una jornada dirigida a tècnics i personal dels ajuntaments de la província per a difondre en què consisteix el Fons de Garantia Juvenil, de manera que es puguen prendre mesures des de l’àmbit local per al seu acostament a la joventut.

“La Comunitat Valenciana ha retornat part d’aquests fons perquè no s’utilitzen, per la qual cosa resulta necessari informar als municipis d’aquesta opció i de totes les oportunitats que ofereix perquè se li puga traure tot el partit possible”, ha assenyalat la diputada de Joventut, Igualtat i Esports, Isabel García. A més de la jornada, la Corporació provincial ha dissenyat una pàgina web en la qual s’ofereix informació sobre el Fons i totes les seues possibilitats.

En aquest sentit, el diputat de Projectes Europeus, Bartolomé Nofuentes, ha exposat el programa de Gestió i Retenció del Talent de la Diputació de València com un exemple de la importància de la implicació de les institucions per a afavorir l’ocupació dels joves, la promoció d’idees innovadores i l’empreniment. “No es tracta només d’introduir als joves en el mercat laboral, sinó també de reconéixer el valor que tenen i d’aprofitar-ho”, ha assegurat el diputat.

El Fons de Garantia Juvenil proposa diferents opcions per als joves amb l’objectiu de facilitar la seua inserció laboral. Per exemple, ofereix assessorament per a engegar projectes emprenedors, permet obtenir ofertes per a la realització gratuïta de cursos i inclou bonificacions socials per a la contractació de persones pertanyents a aquest col·lectiu. Diferents possibilitats que tenen com a meta enllaçar i posar en contacte a la joventut amb les empreses i institucions per a la seua introducció en el mercat de treball.