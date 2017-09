La Diputació garanteix que els projectes de Retenció del Talent tinguen una durada d’un any

Dels 222 projectes que es desenvolupen enguany en el marc del programa, tots els que han sol·licitat la pròrroga han obtingut l’ampliació

“Es tracta de traure el major partit a totes les idees innovadores i propostes que s’engeguen en el marc d’aquests projectes, per així facilitar el seu aprofitament, així com la transferència de coneixements a la societat, per a posar en valor el talent jove”, ha assenyalat el diputat de l’àrea de Projectes Europeus de la institució provincial, Bartolomé Nofuentes,

D’aquesta manera, en tots els projectes en els quals s’ha sol·licitat la pròrroga de sis mesos s’ha concedit, de manera que podran disposar d’un any sencer per a dur a terme la proposta. Formen part d’aquesta segona edició del programa de Gestió i Retenció del Talent 222 projectes desenvolupats en diferents àrees, com a transparència, igualtat i joventut.

La setmana que ve, el diputat mantindrà una trobada amb els professionals que estan duent a terme els projectes enguany per a comprovar de primera mà com estan evolucionant i quin està sent el seu desenvolupament. “No es tracta només d’introduir als nostres postgraduats i postgraduades en el mercat laboral, sinó també de reconéixer el valor que tenen i d’aprofitar-ho”, ha assegurat Nofuentes.

L’objectiu del programa de Gestió i Retenció del Talent és posar en valor els coneixements de la joventut valenciana per a evitar que hagen de marxar-se a l’estranger per a treballar. D’aquesta manera, els Consistoris poden dinamitzar els seus recursos per a respondre als reptes del seu entorn mentre introdueixen millores en l’àmbit municipal. Al mateix temps, els joves postgraduats i tècnics superiors de cicles formatius de grau superior poden aplicar de forma pràctica els seus coneixements i adquirir experiència en projectes estratègics.

Administració Electrònica, Transparència i Igualtat

En la present edició són un total de 222 projectes que giren al voltant d’onze àrees: Benestar Social; Cartografia; Cultura; Economia i Ocupació; Formació; Igualtat, Inclusió, Joventut i Esport; Medi ambient; Mitjans de comunicació; E-Administració; Transparència, Participació i Bon Govern; i Turisme. En gran mesura, els projectes estan dirigits als col·lectius amb majors dificultats amb l’objectiu d’aconseguir una situació d’igualtat amb la resta de la població.

El Programa de Gestió i Retenció del Talent de la Diputació de València ha sigut àmpliament reconegut, rebent entre uns altres la nominació al premi de Mejor Programa Público de Retorno y Atracción del Talento 2016 de la startup Olé i la startup Europe Awards, i el reconeixement de Le Figaro Étudiant com un dels millors programes de pràctiques.