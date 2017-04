La Diputació gestiona ja el cobrament de taxes i impostos a més de 200 municipis valencians

El Servei de Gestió Tributària provincial es fa càrrec de més de 3 milions de rebuts i un volum econòmic de 360 milions d’euros en coordinació amb 202 ajuntaments i altres 72 ens comarcals

El ple d’abril ha aprovat les sol·licituds d’Alzira, Riola i Piles, així com de la Comunitat de Regants ‘Sociedad Pou de Maimona’, per a derivar la recaptació executiva de diferents ingressos de dret

El SGT de la Diputació, que es troba preparat per a formar part de la futura Agència Tributària Valenciana, treballa amb 202 ajuntaments, 60 comunitats de regants, 4 consorcis i 5 mancomunitats, a més de l’EPSAR i el Consorci Provincial de Bombers, als quals ofereix la gestió i inspecció de diferents taxes i tributs, així com la recaptació voluntària i executiva de l’IBI, l’IAE, l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, la taxa de Tractament de Residus Urbans o el cobrament de multes de trànsit, entre altres ingressos municipals.

El creixement del SGT s’aprecia clarament comparant les dades del període 2008-2016, en el qual a més de triplicar la recaptació en concepte de taxes i impostos gestionats des de la Corporació provincial, s’ha passat de 200 a 274 institucions que a dia de hui tenen delegat aquest servei –amb la gestió i el cobrament d’una o diverses taxes- a la Diputació. El SGT, per la seua banda, ha passat de 130 a 147 treballadors, distribuïts en la seua seu central i les oficines comarcals.

També les dades del passat exercici i el que portem de l’actual demostren que cada vegada són més els ens locals i comarcals que confien la seua gestió tributària, en part o íntegrament, a la Diputació de València, a través de l’àrea d’Hisenda que dirigeix Toni Gaspar. En 2016, l’Ajuntament d’Alboraya, la Comunitat de Regants Alts Regs de Vilanova de Castelló i la Mancomunitat del Camp de Turia van sol·licitar adherir-se al servei prestat per la Corporació, mentre que Buñol, la Pobla Llarga, Massalfassar, Casas Bajas, Casas Altas, Vallanca i Cortes de Pallás van ampliar les seues sol·licituds.

En aquest primer trimestre de 2017, les noves sol·licituds han arribat dels ajuntaments de Benisanó, Carcaixent i Alzira i de la comunitat de regants ‘Sociedad Pou de Maimona’, mentre que Quatretonda, la Puebla de San Miguel, Piles i Riola han demanat una ampliació del servei. El ple del mes d’abril ha aprovat la petició d’Alzira per a la recaptació executiva de multes de trànsit i sancions per infraccions de les ordenances municipals; la de Piles per a la recaptació executiva de l’IAE; la de Riola sobre la gestió d’altres ingressos de dret públic i la de ‘Sociedad Pou de Maimona’ per a fer-se càrrec de la recaptació executiva dels deutes dels seus comuners.

Llests per a l’Agència Tributària única

El president de la Diputació, Jorge Rodríguez, valora molt positivament aquest creixement del SGT, no solament perquè “demostra que estem preparats per a l’arribada d’eixa agència única pilotada per les tres diputacions”, sinó perquè “millora els serveis a la ciutadania, ja que si paguem tots, pagarem menys”, ha afegit el president.

Rodríguez ha incidit en la “necessitat de ser eficaços i fer més amb menys”, la qual cosa es reflecteix en una reducció dels costos i una millora del servei que es presta als municipis. “La fi última és donar el millor servei a les persones”, ha conclòs el màxim responsable de la institució provincial, que destaca la recent reestructuració del SGT, consensuada amb tots els sindicats.

En paraules del diputat d’Hisenda, Toni Gaspar, en aquesta reestructuració “s’ha tractat de racionalitzar i professionalitzar un servei que atén les necessitats dels ajuntaments, les delegacions dels quals han augmentat de forma considerable, al mateix temps que fem un pas més cap a l’agència tributària única que pretén la Generalitat”.

La reorganització del servei i la implantació de nous mitjans tècnics van a permetre la modernització no solament del SGT sinó també dels municipis, ja que es va a aconseguir acostar el servei als ajuntaments, en particular als més xicotets. El nou model de gestió permetrà també aproximar més els serveis als ciutadans, a través d’una major descentralització de les oficines territorials, oferint una major rapidesa d’atenció i resposta als contribuents.

La intenció, segons ha explicat Toni Gaspar, és “no solament ser una administració tributària que es preocupa dels ingressos dels ajuntaments, sinó també de facilitar als ciutadans dels municipis el compliment de les seues obligacions tributàries”.