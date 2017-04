La Diputació impulsa 222 projectes de joves a través del seu programa de retenció del talent

La major part dels projectes estan relacionats amb àrees com l’Administració Electrònica, Transparència, Igualtat, Joventut i Esports

Bartolomé Nofuentes: “La província de València és el major espai Europeu de coworking”

26/abril/2017. 222 projectes en àrees tan diverses com l’Administració Electrònica, la Transparència, la igualtat, la joventut i l’Esport. Són dades que llança el programa de Gestió i Retenció del Talent de la Diputació de València, la segona fase de la qual ha sigut presentada pel diputat de Projectes Europeus, Bartolomé Nofuentes, en la seu de la Corporació provincial.

L’objectiu és posar en valor els coneixements de la joventut valenciana per a evitar que hagen de marxar-se a l’estranger per a treballar. “Amb aquest projecte pretenem beneficiar tant als nostres joves com a les entitats locals, servint de llaç entre els estudis i el món laboral a uns, i recolzant-los econòmicament en els seus projectes innovadors”, ha assenyalat Bartolomé Nofuentes.

Després d’engegar l’any passat la primera fase del projecte amb el ferm compromís d’aconseguir retenir el talent a València, el diputat ha explicat una de les tres línies estratègiques d’actuació d’aquest programa, la modalitat de postgraduats. D’aquesta manera, els Consistoris poden dinamitzar els seus recursos per a respondre als reptes del seu entorn mentre introdueixen millores en l’àmbit municipal.

Al mateix temps, els joves postgraduats i tècnics superiors de cicles formatius de grau superior poden aplicar de forma pràctica els seus coneixements i adquirir experiència en projectes estratègics. “Però no es tracta només d’introduir als nostres postgraduats i postgraduades en el mercat laboral, sinó també de reconéixer el valor que tenen i d’aprofitar-ho”, ha assegurat Bartolomé Nofuentes.

222 projectes en Administració Electrònica, Transparència i Igualtat

En total, s’han presentat 222 municipis amb projectes singulars que giren entorn d’onze àrees: Benestar Social; Cartografia; Cultura; Economia i Ocupació; Formació; Igualtat, Inclusió, Joventut i Esport; Medi ambient; Mitjans de comunicació; Administració Electrònica; Transparència, Participació i Bon Govern; i Turisme. Les que més projectes sumen són les d’Administració Electrònica amb 49; Transparència, Participació i Bon Govern amb 41; i Igualtat, Inclusió, Joventut i Esport amb 39.

En gran mesura, els projectes estan dirigits als col·lectius amb majors dificultats amb l’objectiu d’aconseguir una situació d’igualtat amb la resta de la població. “Gràcies al suport tant de les entitats locals com de les empreses, podem assegurar que la província de València és el major espai europeu de coworking”, ha assegurat Nofuentes.

El Programa de Gestió i Retenció del Talent de la Diputació de València ha sigut àmpliament reconegut, rebent en 2015 l’etiqueta europea a la Qualitat de Programes de Beques en l’Estranger que atorga l’entitat social InternsGoPro, la nominació al premi de Millor Programa Públic de Retenció i Atracció del Talent 2016 de la startup Olé i la startup Europe Awards, i el reconeixement de le Figaro Étudiant com un dels millors programes de pràctiques, situant a la Diputació de València per davant d’entitats com la Cambra de comerç britànica o Microsoft Europea.