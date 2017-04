La Diputació impulsa un nou procediment de planificació per a la prevenció d’incendis forestals

Josep Bort: «És una prioritat la professionalització del servei que proporcionen les brigades forestals, la seua eficiència i la presa de decisions atenent a criteris tècnics i objectius

Les noves directrius promulgades per l’Àrea de Medi Ambient pretenen millorar la planificació i pal·liar l’impacte dels incendis sobre la massa forestal de les comarques valencianes

19/abril/2017. L’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de València ha implementat un nou procediment de planificació per a la prevenció d’incendis forestals. Aquestes noves directrius estableixen criteris objectius per a la planificació dels treballs que realitzen les brigades forestals al llarg de l’any amb el clar propòsit d’evitar, en la mesura del possible, l’aparició d’incendis a les comarques valencianes.

El diputat de Medi Ambient, Josep Bort, ha assegurat que «és una prioritat de l’àrea la professionalització del servei que proporcionen les brigades forestals, la seua eficiència, la prioritat tècnica i objectiva en la presa de decisions respecte als treballs que cal desenvolupar en matèria de prevenció d’incendis forestals i la forma de distribuir els recursos a totes les comarques valencianes», ha explicat Bort. Així mateix, el responsable de Medi Ambient ha destacat que quan s’incorporà a aquesta àrea «ni hi havia planificació dels treballs ni tampoc mecanismes de planificació, seguiment i control, a més de no existir una distribució territorial de bases d’acord amb criteris tècnics», ha remarcat.

En concret, l’harmonització d’aquest nou pla antiincendis es va iniciar l’any passat, amb la introducció de les primeres especificacions que feien possible ordenar les tasques de prevenció dels incendis forestals i incrementar els controls efectuats al llarg de l’exercici sobre les tasques a desenvolupar per part de les brigades forestals.

Ja durant aquest exercici 2017, des del departament que dirigeix Josep Bort s’ha incorporat tota una sèrie de consideracions per tal de millorar la planificació i pal·liar, en cas de que es produisquen, l’impacte dels incendis sobre la massa forestal de les comarques valencianes. Per poder abastar aquest objectiu, s’ha treballat en la professionalització de la Direcció Operativa de les Brigades Forestals de la mateixa Diputació de València, les quals es troben al servei del Consorci Provincial de Bombers. I també s’ha creat una comissió de seguiment per exercir el control de tots els treballs a realitzar al llarg de l’any orientats a la prevenció d’incendis.

En aquest sentit, s’han establert tota una sèrie de criteris per a determinar l’actuació de les brigades forestals de la Diputació. En primer lloc, s’atenen les accions considerades prioritàries per part de la Direcció General de Prevenció d’Incendis Forestals. Així mateix, es dóna resposta a les accions prioritàries que determina la Unitat Forestal del Consorci Provincial de Bombers. I finalment, s’accedeix a les actuacions sol·licitades pels municipis que compten amb superfície forestal atenent a un barem objectiu i prioritzant les accions demanades per les localitats que han treballat en matèria de prevenció i s’han dotat d’un Pla Local de Prevenció d’Incendis Forestals.

És a dir, que per primera vegada la implicació de les localitats en tasques de prevenció es veurà recompensada per part de la Diputació de València, donat que fins a aquest moment són molt pocs els municipis que disposen d’aquest Pla d’Autoprotecció tot i que així ho exigeix la llei.

De la mateixa manera, ja no s’estableix el repartiment de treballs de prevenció per municipis, sinó que s’opta per la configuració de les denominades zones d’acció, que poden arribar a implicar a diverses poblacions amb el propòsit d’aconseguir una millor efectivitat.

Optimització de les brigades forestals

En paral·lel a l’aplicació d’aquests nous criteris d’actuació, l’Àrea de Medi Ambient està desenvolupant, en col·laboració amb la Universitat Politècnica de València, un estudi per a l’optimització de la distribució territorial de les brigades forestals de la Diputació en base a criteris objectius.

Aquest anàlisi està permetent determinar quines són les necessitats i els recursos disponibles en cada cas. En funció de les respostes, s’estableix la millor ubicació de les brigades per actuar de forma estratègica de cara a la gestió forestal i la prevenció dels incendis forestals.

En 2017, a més, els recursos de la corporació provincial no només es destinaran directament a la prevenció d’incendis forestals, sinó que també s’ha incorporat una nova partida per donar suport i recolzament els municipis i les seues urbanitzacions per poder afrontar els seus respectius plans de protecció. En conseqüència, a més dels 16,1 milions d’euros orientats a treballs de prevenció per part de les brigades forestals, l’Àrea de Medi Ambient ha incorporat prop de 300.000 euros per a impulsar la planificació de la protecció en municipis i urbanitzacions. Des del servei de Medi Ambient, en aquest sentit, es realitzarà una convocatòria perquè els municipis que ho sol·liciten puguen desenvolupar els plans d’autoprotecció.