La Diputació impulsa noves ajudes per afavorir la inversió municipal en prevenció d’incendis i gestió forestal sostenible

Maria Josep Amigó: «Treballem per canviar la situació d’abandonament i manca generalitzada de gestió forestal que han sofert els nostres boscos i muntanyes al llarg dels darrers anys»

Josep Bort: «Amb aquesta nova línia d’ajudes saldem un deute pendent amb els municipis, perquè aquests puguen implementar polítiques valentes i començar a desenvolupar eines de gestió forestal sostenible»

La Corporació provincial habilita 1.570.000 euros per a la realització d’actuacions de conservació, millora i aprofitament forestal, a més de treballar en la prevenció i extinció d’incendis

20/setembre/2017. La Diputació de València posa a l’abast dels ajuntaments de les comarques valencianes una nova línia d’ajudes per valor d’1.570.000 euros amb el propòsit d’afavorir la inversió municipal en gestió forestal sostenible i prevenció d’incendis. Aquesta convocatòria, que per primera vegada concedeix la corporació provincial als consistoris, pretén aprofundir en la conservació, millora i aprofitament forestal i la realització d’actuacions de prevenció i extinció d’incendis forestals. La mateixa ha estat presentada per la vicepresidenta de la corporació provincial, Maria Josep Amigó, i pel diputat de Medi Ambient, Josep Bort.

Maria Josep Amigó ha lamentat «la situació d’abandonament en polítiques de prevenció que durant els darrers anys han sofert les muntanyes dels nostres municipis». En contrast, ha remarcat la vicepresidenta, «l’actual equip de govern de la Diputació ens creiem el nostre territori i pensem que paga la pena treballar per la seua conservació i el seu aprofitament». Es per això, «tractem de canviar la situació d’abandonament i manca generalitzada de gestió forestal de l’era del PP, així com, la manca de planificació i control dels treballs desenvolupats per les brigades de la Diputació, que havien dibuixat un escenari molt negre i molt inflamable per al futur del nostre territori».

Entre les mesures adoptades, la vicepresidenta ha citat la planificació de treballs de prevenció de les brigades i l’establiment de mecanismes de control i avaluació; el trasllat de la Direcció Operativa de les brigades forestals al Consorci Provincial de Bombers de València; la coordinació dels treballs de prevenció entre les brigades de la Diputació i les brigades d’emergències; així com la creació de la Unitat Tècnica Forestal i la constitució de la Comissió de Treball de Municipis Forestals dintre de la Xarxa de Municipis Valencians Cap a la Sostenibilitat.

Per la seua part, el diputat de Medi Ambient, Josep Bort, ha explicat que amb la presentació d’aquesta convocatòria per a la concessió de subvencions a la gestió forestal sostenible «se salda un deute pendent amb els municipis, perquè aquests puguen implementar polítiques valentes i començar a desenvolupar eines de gestió que permeten canviar les dinàmiques d’abandonament que pateixen els nostres boscos i les nostres muntanyes». Així mateix, Bort ha justificat que aquestes accions siguen executades pels consistoris «perquè ningú millor que els ajuntaments per desenvolupar polítiques de gestió forestal sostenibles i de prevenció d’incendis, donat que disposen un coneixement proper de la realitat de la superfície forestal municipal».

El responsable de l’Àrea de Medi Ambient ha posat èmfasi en la necessitat de «canviar la forma de mirar la natura, perquè aquesta siga considerada com un recurs econòmic aprofitable sota criteris de sostenibilitat ambiental, social i econòmica». En aquest sentit, Bort ha incidit en la necessitat de «destinar un major volum de recursos a la gestió forestal i a la prevenció d’incendis que permeta reduir la inversió directa en extinció d’incendis». Per la qual cosa ha advocat «per treballar en garantir oportunitats econòmiques que permeten combatre el despoblament», a més «d’aconseguir que els ecosistemes forestals siguen rendibles mitjançant un aprofitament diferencial dels recursos naturals».

Gestió forestal i prevenció d’incendis

La convocatòria per a la concessió de subvencions a la gestió forestal sostenible presenta dues línies d’ajudes independents i compatibles. D’una banda, es destinaran un total de 800.000 euros per a la realització de treballs i inversions encaminades a la conservació, millora i aprofitament forestal. Aquestes ajudes estan adreçades a municipis forestals amb un cens inferior als 20.000 habitants i amb més de 25 hectàrees de superfície forestal de titularitat municipal. La previsió és que se’n puguen beneficiar un total de 78 localitats, les quals rebran una quantitat fixa de 5.000 euros i altra variable en funció de criteris objectius, com ara la població, la planificació forestal, les actuacions previstes en espais protegits o la superfície forestal de titularitat pública acreditada.

Entre els treballs i inversions que contempla aquesta línia d’ajudes es troba l’adequació d’elements de la xarxa viària forestal –sendes, camins i pistes forestals–; la retirada i eliminació d’espècies invasores; la recollida de residus; el manteniment de poblacions forestals; la creació de punts de reserva d’aigua per abeuradors i usos complementaris a la gestió forestal sostenible; o les inversions en àrees recreatives, hàbitats d’interès, sendes i miradors, entre d’altres intervencions.

D’altra banda, quant a les actuacions i inversions de prevenció d’incendis forestals subvencionables, comptaran amb una dotació pressupostària de 770.00 euros per a l’execució d’iniciatives en municipis que disposen d’un Pla Local de Prevenció d’Incendis Forestals. En aquest cas, la previsió és que les ajudes puguen sufragar actuacions en un total de 29 municipis de la demarcació de València, el quals percebran una assignació fixa de 25.000 euros per localitat, mentre que la resta de disponibilitat pressupostària s’assignarà en funció de la població i la superfície forestal de titularitat pública acreditada.

Entre les actuacions que contempla aquesta línia d’ajudes es troba el manteniment d’infraestructures de prevenció d’incendis forestals, punts de reserva d’aigua per a l’extinció forestal i línies de defensa contra incendis –àrees de tallafocs, faixes auxiliars o interfície urbana-forestal–; habilitar vies forestals; o l’adquisició d’eines, maquinària i complements forestals per a la realització de tasques de prevenció d’incendis.